訛稱遇交通意外呃53萬 騙社署保險公司女子候判

【本報訊】廉政公署早前起訴一對夫婦及其親友，指他們涉嫌訛稱遇上交通意外受傷，詐騙社會福利署（社署）發放交通意外傷亡援助，並涉詐騙保險公司的賠償。涉案妻子昨於東區裁判法院承認詐騙社署及3間保險公司共約53萬元，獲准保釋候判；同案的丈夫不認罪，押後再提訊。

涉案40歲女被告莊小方，美容顧問，於兩宗案件承認共5項罪，即兩項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條；及3項串謀詐騙罪，違反普通法。主任裁判官徐綺薇將案押後至7月25日再訊，期間莊小方獲准保釋。

案情透露，社署的交通意外傷亡援助計劃為交通意外受害人提供即時經濟援助，申請人須向社署提交申請表及病假證明書等文件。莊小方於案發時受僱於一間化妝品公司，並分別向友邦保險（國際）有限公司、保誠保險有限公司及富衛人壽保險（百慕達）有限公司投購多份醫療及意外保單。

於2020年7月至2022年9月期間，莊小方兩次向社署申請交通意外傷亡援助，並報稱自己在兩宗交通意外中受傷；她又就其中一宗交通意外，向該3間保險公司申請保險賠償。社署其後向莊小方批出兩筆交通意外傷亡援助共約30萬元，而上述3間保險公司則向她發放3筆醫療賠償共逾23萬元。

其丈夫否認控罪 廉署早前就有關申索接獲貪污投訴遂展開調查，發現莊小方在向社署及該3間保險公司提出相關申請時，不但提交虛假的病假證明書，又訛稱自己是家庭主婦及沒有工作收入，以及沒有就該等交通意外向其他保險公司提出申索。

至於41歲男被告楊炳威，兼職廚師，是莊的丈夫。他早前亦被控以一項欺詐罪，昨日在東區裁判法院否認控罪，案件定於7月25日再提訊。

另一名被告是莊小方胞姊的伴侶陳學仁，45歲，無業，被控一項欺詐罪及6項串謀詐騙罪。他於本年3月8日未有到法院出庭應訊，東區裁判法院遂於同日向陳發出拘捕令。案件編號：ESCC 2671/2023