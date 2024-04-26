T4主幹路再闖關 5‧3財會討論

【本報訊】沙田T4主幹路項目造價71.6億元惹爭議，政府早前主動撤回沙田T4項目撥款申請。立法會財務委員會昨公布議程，T4項目再闖關，財委會將於下月3日討論有關項目的撥款申請，但當局未提交文件。早前傳出T4項目將減磅兩億至3億元。

過往政府向財委會申請撥款，在與財委會主席編排議程時一般都會一併向財委會主席交付項目文件，惟是次公布議程後仍未有文件。被問及是否就T4公路向運輸及物流局批出特別許可，財委會主席陳振英昨指自己有向局方批出許可。他解釋，局方向他表示會在今日呈交文件，他認為時間可接受，故批出許可，又估計項目複雜，所以局方需時微調文件內容，而且過往財委會亦有因應情況向個別項目批出許可。

傳減磅2億至3億元 議員張欣宇指據其與局方溝通後，了解當局或需要數日後才可以提交T4公路的文件，而他早前問及局方的具體數據，亦要等待屆時才可以一併回覆。他認為情況可接受，指只要局方不是開會前一至兩日才向他交代便可以接受，因為項目屬爭議項目自己都希望可以在收對數據後向大眾整理和分析，又指據其了解項目造價將如傳言般減少兩至3億元。