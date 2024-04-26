東鐵綫道岔故障影響上下班 議員稱罕見 促政府調查

【本報訊】港鐵近日又故障，更影響到繁忙時間。上水站往羅湖/落馬洲方向的東鐵綫前日有信號系統組件發生故障，列車班次需在早上及黃昏繁忙時間作出調整。議員張欣宇認為，有關故障是因為上水站負責轉向的「道岔」所導致，雖然「道岔」出現故障常見，但影響兩個繁忙時間的情況較為罕有，建議政府作出調查。

需減速人手操控 張欣宇解釋指，前日東鐵綫發生故障，因應上水站負責轉向的「道岔」，當調校轉至落馬洲時，便不能在系統中顯示信號，令列車需要減速並以人手操控，從而影響班次，尤其以落馬洲班次最為明顯。

張欣宇續稱，「道岔」出現故障屬常見，但「道岔」故障需全日維修的情況很少出現，一般零件若要更換只需一至兩個小時內便能完成，通常很少會影響兩個繁忙時間。此外，「道岔」大多時候不是突然出現問題，而是前一晚進行正常維修保養工程時，更換部分組件後會出現問題，而這類型的信號故障會影響服務水平，令班次縮減，但不會影響安全。張欣宇續稱，港鐵營運若延遲8分鐘，便需向政府提交報告，雖然前日的事故未必延誤8分鐘，但性質屬較為罕見，建議政府作出調查。