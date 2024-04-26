谷盛事難挽生意 議員提倡改善服務水平

【本報訊】政府全力催谷「盛事經濟」挽救低迷經濟，但港人北上消費成風，本港商店生意慘淡。立法會昨繼續二讀辯論《2024年撥款條例草案》，有議員直指深圳服務業水平已拋離香港，若旅客購物餐飲一肚氣會產生反效果，呼籲政府應面對問題核心，推進改善服務水平，否則舉辦多少盛事恐亦無濟於事。

憂旅客受氣現反效果 議員黎棟國指深圳及周邊的大灣區城市，餐飲零售及城市規劃都取得巨大進步，水平開始拋離香港，做到有口皆碑，每逢周末或長假期，大量港人到內地飲食和購物，然而內地旅客來港則傾向深度遊、低消費，如斯「此消彼長」，難怪本港市道持續疲弱，商戶叫苦連天。他認為政府應面對問題核心，推進改善服務水平，否則無論舉辦多少盛事，旅客在購物和餐飲上一肚氣，只會產生反效果，不但不會回頭，更會勸戒親友來港前需三思。

針對如何令香港市道復甦，他主張反求諸己、做好本分，又指北上狂潮的其中一個原因，是一小時生活圈令到跨境北上前所未有的方便，但相關的交通設件同樣亦有助內地旅客來港，因此香港只要具有吸引力，應不愁沒有生意。 實際上，不少議員對盛事的效益存疑。議員馬逢國指盛事經濟在執行上存在改善和提升的空間，又質疑舉辦盛事的目的是向公眾交代舉辦多少活動，還是希望活動可帶來長遠效益？他表示，時下流行以關鍵績效指標（KPI）為衡量標準，可是單單數字亮麗，能否反映項目的成效？

他以今年情人節在本港上空飄行的Chubby Heart氣球為例，指活動構思來自某國際著名設計師，展期10日便獲得文化藝術基金資助780萬元，然而該項目對香港作為設計之都能起着多少的推動作用？多少遊客為此而專程來港？在國際上引起多少的關注？會否成為香港的標誌性活動等諸如此類，他認為這才是真正的KPI，而不是氣球飄在空中，全港有一半人目睹就叫做成功。他認為衡量一項盛事活動成功與否，不是論多少金錢來堆砌，而是看持續的漣漪。