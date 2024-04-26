國安法生效後 陳梓華受黎影響 傾向續推動制裁

李宇軒准保後 想借錢逃海外 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份作供，並開始接受辯方盤問。陳梓華坦言，國安法生效後，他見黎智英仍「以身作則」，故傾向認為自己需繼續推動制裁。另外，陳透露李宇軒在2020年8月被捕後，曾說想借錢「走佬」，繼續打國際線。

審訊昨踏入第66日，控方早上完成主問，陳梓華隨即開始接受辯方盤問。擁有本港執業資格的新西蘭御用大律師Marc Corlett，代表黎智英盤問陳。陳在盤問下同意，最後一次親身見黎智英，是在2020年6月16日，兩人在壹傳媒大樓見面。國安法在同月底生效後，他沒再見過黎，兩人亦無通電話，也沒經WhatsApp對話。除了同年7月12至13日，他跟黎智英談過民主派初選，他記不起在Signal跟黎有過其他對話。陳梓華稱，他在2021年2月涉嫌勾結罪被捕及起訴，同年3至4月，他同意做控方證人。

陳梓華同意，他讀過國安法後，得知之前有些屬合法的事變成違法。不過他當時想，既然連黎智英「呢啲級數嘅人物」，都可無畏無懼，以身作則，因此自己亦傾向認為需要繼續推動制裁。國安法生效後至他被捕，他沒有直接告訴黎智英，他或李宇軒會繼續做國際游說，推動制裁香港政府，黎智英也沒直接指示他，繼續進行或構成違反國安法的行為。

無受黎助手指示 陳昨稱屬謊言 辯方之後就本案另一認罪被告、偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒被捕事宜發問。辯方指李宇軒在2020年8月10日被捕，同月12日獲執法部門批准保釋，同月23日在內地被捕。陳梓華稱，李被香港執法部門拘捕後，兩人曾經聯絡，李宇軒談及想離港，繼續打國際線，又說要借錢「走佬」，李想用「重光團隊」的錢，或讓陳等人籌錢，並着陳協助照顧李宇軒的家人。此外，兩人亦談及李的被捕，對「重光團隊」的影響等事宜。

辯方展示陳梓華在2020年10月，與執法人員所作的錄影會面紀錄，顯示當時陳梓華說，黎智英助手Mark Simon從沒指示或要求他做任何事情。另外，當時陳供稱Mark Simon 曾向他說，香港不會再有大型社會運動發生，着陳梓華思考生活如何重回正軌。惟陳昨在庭上說，上述兩段說話均不是事實。他同意首段說話是說謊。

陳梓華表示，黎智英、Mark Simon及李柱銘起初對「攬炒」抱負面態度。陳梓華同意，自2020年2月24日，黎智英及Mark Simon，或他們相關公司，包括LAIS Hotel Properties Limited，都沒有轉帳任何錢到他的銀行戶口。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳梓華證供重點