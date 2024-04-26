流感再殺兒童 6歲女病逝

【本報訊】本港最新流感確診率持續上揚，已再升穿基線水平，爆發報告倍增，維持超過3個月的冬季流感高峰期仍未有完結迹象。根據最新報告披露，本周再有一名6歲女童感染流感病逝，是今個高峰期第二宗兒童死亡個案。當局指，1至3月期間主要流行甲型H3流感病毒，而最新檢測出的病毒主要為甲型H1病毒，未來數周可能會更多爆發及重症個案，呼籲市民盡快接種流感疫苗。有專家預料，今個高峰期有機會延至6月。

根據衞生防護中心監測數據，上周（14至20日）收集共9,753個呼吸道樣本中，952個驗出流感病毒，比率為9.76%，已是連續第3周上升，並升穿9.21%的基線水平；已分型的流感病毒檢測中，甲型H1流感最多，佔83%。同期公院入院比率則為0.69（每一萬人口），持續高於基線水平，亦連續兩周上升。

專家料高峰期延至6月 本港自年初踏入高峰期至今已達15周，已比疫情前2018/19年冬季流感高峰期長。中心表示，當主要流行的病毒株出現轉變，高峰期持續時間就會延長，而今個高峰期的主流病毒株從甲型H3病毒逐漸轉變為甲型H1病毒，預料高峰期將持續一段時間，未來數周可能會錄得更多爆發和重症的個案。

香港大學兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強預計，病毒株轉變將加劇病毒殺傷力，今次高峰期有機會延至5月甚至6月。他又指，最近愈來愈多兒童流感入院個案，部分同時感染鼻病毒和腺病毒等，他警告部分兒童後天體質變差，缺乏足夠免疫力，若感染H1甲型流感，再加上其他病毒及細菌併發感染，將提高致命風險，呼籲家長注意子女個人衞生。