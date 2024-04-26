當局補救 牙科街症明年加派籌

與非政府組織合作 提供現時兩倍名額 本港牙科街症服務近年籌額大減一半，令大批市民苦捱7個小時輪籌睇牙。事件經新一份審計報告曝光後，當局表示，正透過三方面紓緩牙科服務壓力，將與非政府組織合作，明年起加強向弱勢社群提供緊急牙科服務，並定下額外提供現時牙科街症最少兩倍名額的目標，適時會公布細節，明年還會推出青少年護齒先導計劃。有業界人士則指，公營牙科體系受移民潮及退休潮雙重夾擊，導致人手流失，預料未來兩、三年內可以紓緩大部分人手問題。

本港牙醫人手嚴重不足，截至今年2月1日，衞生署去年度有101個牙醫空缺，比前一年度大增約32.9%，流失率達12.3%。截至去年10月牙醫空缺率增至24%，人手不足下，11間政府牙科診所有街症籌額由2018/19年度的40,322個，至2022/23年度大減近半至20,337個。牙醫學會會長陳超余表示，業界一直有人力流失情況，加上移民潮，而且絕大部分香港大學首屆牙科畢業生均加入公營牙科體系，但他們已達退休年齡，三大原因導致牙醫人力流失。

醫療衞生界議員林哲玄亦指，公營牙科服務人手不足是長期問題，源於過去數十年當局投入牙科服務的資源，與普通科醫療服務相差很遠。他建議當局可改進牙科街症派籌，利用現有公共醫療相關應用程式，讓市民即日網上預約。

同年推青少年護齒先導計劃 當局已於本月初向立法會提交《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，全面修訂自1959年起沿用的法律框架，為本地牙科畢業生設一年實習期，以及引入非本地培訓牙醫，若相關牙醫於公營機構工作至少5年，就可獲部分或完全免試正式註冊。陳超余認為，現時是修例的好時機，相信實習安排不會影響私營市場人手，而引入非本地牙醫則可解決公營體系牙醫短缺的問題，形容是標靶性的好辦法。

衞生當局昨晚又指，明年會推出針對13至17歲青少年的「青少年護齒共同治理先導計劃」，今年內加強由衞生署向有殘疾或特殊需要人士提供的特殊護理牙科服務，以及優化由關愛基金撥款的「長者牙科服務資助」項目等，增加牙科服務。

5‧9健齒周免費口腔檢查 另外，香港牙醫學會聯同牙科業界舉行「香港健齒週2024」，自願參與活動的香港註冊牙醫將於5月9日至14日期間，向市民提供一次免費口腔檢查、諮詢及X光檢查服務，以加強大眾對日常口腔護理認識及培養定期口腔檢查習慣。市民可於本月25日起，直接與相熟牙醫或參與活動的牙科診所查詢及預約。