入境處迎5•1長假客流 增200人手加開閘口

料6日共590萬人次過關 五一假期即將來臨，入境事務處預料期間有590萬人次出入境，大部分將經陸路口岸，包括80萬內地旅客會來港，5月1日將為出入境高峰。維港「月月放煙火」的首場表演亦會適時登場，旅遊發展局當晚8時會在近尖東的維港上空舉行歷時10分鐘的煙火匯演，配合幻彩詠香江燈光帶來雙重視覺效果。不過，是次假期兩地並沒特別延長關口服務，入境處呼籲旅客避免繁忙時間過關。

五一向為內地人來港旅遊的高峰期，入境處預料，自4月30日至5月5日的6日中，料有590萬人次出入境，當中505萬人次經陸路過關，而5月1日全日料有100萬人次出入境，同日亦是內地旅客入境高峰，預料較多人會經西九龍高鐵站來港，預料6日中合共有逾80萬人次內地旅客訪港。

兩地無特別延長關口服務 入境處估計，羅湖口岸最繁忙，平均每日有20萬人次出入境，其次為落馬洲支綫管制站，料達17萬人次，港珠澳大橋則有13萬人次。處方相信，日間料在早上8時開始多人出境，上午10至12時最繁忙，該處已減少前線同事休假，調配200人到口岸加開過關閘口，會因應人流情況再調配，有信心能應付突如其來的人流。呼籲旅客善用該處應用程式，因應各個管制站的人流及擠迫的情況，轉到其他關口過關、提早或延遲過關。

入境處邊境管制（車輛）科指揮官吳凱嘉另提到，「港車北上」推出後，經港珠澳大橋出入的車流量較推出初期急升3倍，預計五一長假期會較周末平均約1.2萬架次為多，而私家車回港料在晚上8時至12時最繁忙。

旅遊業監管局則預計，5月1日至5日期間，有約680個內地入境旅行團來港，涉及2.6萬名旅客。翻查資料，旅監局去年五一錄得453個內地旅行團來港，涉及約1.38萬人次。若今年預計數字準確，接待團料較去年多227團、共逾1.2萬人次，旅客量按年升約87%。該局將會加強巡查入境團活動情況，包括旅遊景點、註冊商店及食肆，又提醒旅行社及導遊做好分流、景點和旅遊巴管理等。

5•1晚尖沙咀海濱煙火匯演 另外，五一晚上8時，尖沙咀海濱花園對出會舉行首場煙火表演，配合「幻彩詠香江」，全程約10分鐘；色調則以金色為主，展示出不同的文字及圖案。例如代表香港的巨型「HK」字樣、笑面圖案等，現場會設有音響帶動氣氛。市民可於尖沙咀海濱花園，近尖東位置欣賞，但要留意文化中心及星光大道對出一帶海濱長廊均未能觀賞。

當日亦會舉行「油尖旺購物節」，有接近2,200間商戶參與。屆時於尖沙咀及旺角等地區，有參與的商場、食肆及零售店會提供不同的限定優惠。而無人機表演就會在5月11日晚上8時，於灣仔海濱對出，與「幻彩詠香江」同時進行；表演時長10分鐘，主題圍繞佛誕、太平清醮等傳統節慶活動。旅發局亦表示，6月端午節亦會有煙火及無人機表演。