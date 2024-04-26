財赤龐大 議員倡發展教育產業

【本報訊】面對龐大財政赤字，不少議員要求政府發展高等教育，吸引更多外來學生。有議員昨指香港是國際教育樞紐，然而並沒有發展為國際教育產業；亦有議員指教育是吸引人才的金漆招牌，擔心縮班殺校的負面影響持續擴散，變相自拆招牌。

縮班殺校持續 恐自拆招牌 議員葛珮帆昨在立法會二讀辯論《2024年撥款條例草案》時指不少內地專才來港時都表示，希望子女能就讀國際學校，要吸引更多學生來港則應該作出改變，甚至將本港變成國際考試場地。教育界議員朱國強指香港是唯一擁有5所國際百強大學的城市，無可置疑是國際教育的樞紐，可是本地頂尖大學先後出現內耗情況，傷害院校聲譽，擔心影響香港。

朱國強又指本港出生率低迷，加上移民潮影響浮現，料未來的學齡人口急促下跌。對於縮班殺校，朱國強認為勢必影響教育質素，當老師不知道來年是否還有教席，教育熱誠和心力或消磨殆盡；學生亦不知道能否原校畢業。他說政府視教育為吸引人才的金漆招牌，然而縮班殺校的負面影響持續擴散，無疑是自拆招牌。

他促請教育局聆聽意見，研究可行方案以調控學額需求，包括小學的自願減班，受公帑資助的直資小學實施小班教學、推動中學小班教學、增加合併誘因等，對於不敵洪流的學校，亦要提供合理的過渡期「好來好散」。