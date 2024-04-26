電動小巴先導計劃 4年僅2車獲資助

【本報訊】政府近年推廣使用電動車，早於4年前的《財政預算案》提出，預留8,000萬元推出「電動公共小型巴士先導試驗計劃」，目標在2023年，測試40架電動小巴，但至今只得兩架小巴獲資助。有申請的小巴營辦商指，電動小巴運作順利，但充電設施不足。有未參與小巴業界質疑，電動小巴技術未成熟。

充電設施不足 礙換車意欲 小巴營運商樂華小巴去年底透過試驗計劃，獲政府資助八成車價，用近30萬元購買原價130多萬元的全電動小巴。樂華小巴股東趙國強接受傳媒訪問時指，電動小巴至今運作順利，但充電設施不足，建議將充電設施設置在小巴站，以便小巴在上落客時充電。

綠色專線小巴總商會主席蘇世雄指出，政府資助八成後，電動小巴車價仍高達30萬元，相當於現時新柴油小巴約70萬元約一半，但每個營辦商只獲資助購買一架電動小巴；若整個車隊轉用恐難以負擔。他又憂慮電動小巴技術欠成熟一旦日後組件老化，要花費十多萬元更換電池。

議員陳紹雄認為，試驗計劃成效差強人意，兩個小巴營辦商均購入同款電動小巴，未能達到試驗的目標。他認為，政府要加碼資助營辦商，例如全額購買不同型號的電動小巴；政府亦應按營辦商需要增設充電站，增加換車誘因。