城巴輸入外勞 工會聲討

不滿准駕非專營線 斥當局出爾反爾 政府去年推出運輸業輸入勞工計劃，城巴獲批准輸入20名內地車長，首批5人會陸續抵港，並準備接受本地駕駛考試。城巴表示，按照法例，內地車長只駕駛非專營巴士的固定路線。有工會昨日舉行記者會，強烈反對上述引入外勞計劃，指當局曾承諾不容許巴士公司輸入外勞，如今卻出爾反爾，又要求巴士公司改善現職員工薪酬福利及工作條件。有議員斥當局做法如同玩「文字遊戲」，促嚴格把關。運輸署晚上表示，已向城巴指出在計劃下輸入的非專營巴士司機不可以擔任計劃外的其他工作，該署日後會加強監察，如發現有關公司違規，所獲得的輸入司機批准會被撤銷，而隨後兩年內亦不會獲准參與計劃。

城巴表示，獲批准輸入20名勞工，首批5名內地車長陸續抵港。內地車長按法例只會駕駛非專營巴士的固定路線服務。城巴相信為非專營巴士服務輸入人手，有助於釋放更多本地車長勞動力於專營巴士業務；另強調會持續全方位招聘車長。運輸署聲明則解釋，城巴早前申請並獲批輸入20名非專營巴士司機，輸入司機數目符合每位僱主輸入勞工和本地勞工不高於1：2的人手比例。以這申請個案而言，計算基準以城巴有限公司其提供非專營巴士服務的客運營業證下人手配置為限，其專營權服務的人手配置絕對不會計算在內。

翻查資料，城巴非專營巴士固定路線，包括往返沙田第一城和中環的88R居民巴士、往返第一城和藍田的61R居民巴士，以及無綫電視僱員巴士N628和628等。

促改善現職薪酬助挽人手 汽車交通運輸業總工會副主席兼巴士聯席召集人黎兆聰指出，一直反對政府批准在汽車行業輸入外勞，除交通安全和服務質素之外，輸入外勞會令很多職業司機或面對就業及轉職機會減少的情況，而且行業現亦面對資方壓低薪酬待遇的困境，令更多人不願投身運輸行業，然後又出現輸入外勞的呼聲，形容是惡性循環。

黎又指，過去多番促請當局採取保障本地勞工就業優先的政策，批評當局對廣大職業司機的殷切期望置若罔聞，亦沒有採取合理方法來解決行業問題。據他初步了解，除城巴外，其他專營巴士公司亦透過同樣方式申請輸入外勞，人數更超越城巴。

批評玩文字遊戲開壞先例 總工會城巴分會主任袁裕豪表示，近兩天接獲不少會員反映，對資方透過非專營巴士牌照聘用外地勞工表示失望，擔心此例一開，資方便會陸續輸入外勞，影響本地勞工就業。他提到，資方於前幾年開始，將僱員的月薪合約改為時薪形式聘用，扣除無薪小休及食飯時間後，每日實際只有6至7小時的工資，難以維持生計。

城巴分會副主任梁暖銳補充，不少時薪員工經常有「天地更」，即每日12小時的工作時間內，無薪食飯時間達兩至3小時，員工只有9小時的工資，冀當局敦促資方改善員工的薪酬及工作方式。

議員陸頌雄批評當局如同玩「文字遊戲」、「擦邊球」，質疑做法是有試探成分，若這批外勞司機駕駛雙層巴士並無出現大問題，資方下一步就會向當局爭取擴大聘請外勞司機。他促請政府嚴格把關，同時亦要採取措施，解決行業人手短缺問題。