屋邨法團委員 油麻地街頭捱斬

【本報訊】昨日中午12時許，一名姓彭（66歲）男子，途經油麻地茂林街與志和街交界一酒店對開，突遭一名年約20歲、瘦身材及穿淺綠色外套男子，以利刀斬傷胸口及雙手，有途人見狀，慌忙協助報案。歹徒逞兇後登乘一輛私家車，向彌敦道方向逃去。救護員接報到場，替清醒的事主敷治及包紮傷口，並由救護車把他送院治理。

執法人員封鎖現場，經初步調查後，把案件列「傷人」，正追緝歹徒及調查事主遇襲原因。據悉，事主為長沙灣一屋邨的業主立案法團管委會委員，消息指新舊法團正透過法律途徑解決新舊管委會的某些糾紛；而事主亦就另一案件於昨早在案發現場附近的土地審裁處答辯，至於傷人事件是否與此有關則有待進一步調查。

不甘受辱 元朗惡男號召斬人 另外，昨日清晨5時許，執法部門接報，指有兩名男子在元朗朗屏邨玉屏樓對開打鬥。人員接報趕至，尋獲兩名傷者，其中姓趙（41歲）男子不支倒地，另一名姓陳（25歲）男子被斬傷手腳，他們隨即由救護車送院治理。

期間，趙疑「吹雞」召來一名年約40歲、身高約1.7米、身穿黑衣的男友人幫拖，並以菜刀斬傷陳逃去。人員經初步調查後，以涉嫌「在公眾地方打架」拘捕陳及趙，案件列作在公眾地方打架及藏有攻擊性武器，並追緝涉案歹徒。現場消息指，趙在上址遭人以粗言穢語辱罵，他不甘受辱反擊演變打鬥。