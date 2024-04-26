YouTube10淫片極露骨 裸體血腥僅評Ⅱ級

審裁尺度惹嘩然 議員監察去咗邊 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube色情影片揭之不盡，東方傳媒機構（下稱「東方」）分別於4月12日及19日致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉及投訴，雖然涉及大量裸露或性器官大特寫的片段，但經電影報刊辦呈交淫褻物品審裁處後，結果淫審處昨日公告，10條片僅暫定類別屬第Ⅱ類物品（不雅物品），其中一條影片有3段涉及裸女徒手挖人心的血腥片段須刪去。淫審處再度視「肉」無睹，無影片評為第Ⅲ類「一律禁止發布的淫褻物品」。性器官任睇、陰部大特寫及動作淫穢均可「過骨」，再度引起各界非議，教育界人士及學者質疑淫審處亂評級、警方執法不力，立法會議員又監察不力，置若罔聞。

僅兩片下架 另一段刪部分畫面 東方4月12日第11度檢舉的5段色情影片，均被暫定類別屬第Ⅱ類物品，第1條影片是大膽的婚紗照，一名赤裸新娘，搔首弄姿，胸部及陰部均無打格。第2條影片是赤裸女子在舞台上玩火，用火棒掃勻身體各處，全程無打格，又不時張開大腿展示陰部。第3條影片是裸體電視節目，片中男女演員均赤身露體，胸部、陰部及陽具任睇。第4條片是火辣性感的汽車模特兒拍攝個人照。最後第5條影片是女子在躺在地上結合繪畫的編舞，胸部及陰部均無打格，更張開大腿展示陰部。東方記者再度檢視有關片段時，發現其中赤裸新娘及汽車模特兒等兩條影片已無法播放，顯示由於與這部影片關聯的YouTube帳戶已遭停權，因此無法播放這部影片。

火棒指陰裸女挖心 應當評Ⅲ級 此外，東方4月19日第12度檢舉的5條影片，同樣被暫定類別屬第Ⅱ類物品。第1條影片是一名渾身血漬及泥濘的赤裸金髮女郎躺在膠袋上，胸部及陰部均無打格，心臟傷口滿是血，她逃避男子追殺，變回人魚後徒手取出男人的心臟。第2條影片是日本整形診所展示接受小陰唇縮小手術的效果，而第3條影片亦是介紹陰唇整形術的成果，均有大特寫陰部。第4條影片是裸體女舞蹈員在鏡頭前隨音樂跳舞，胸部及陰部均無打格。最後第5條影片是一名女子對着鏡頭洗澡搔首弄姿，用肥皂泡在胸部打轉，又對鏡頭狂扭臀部，意識淫穢。其中第1條裸女取心臟影片，列明有3個片段須予以刪去。

曾擔任淫褻物品審裁委員的教育政策關注社主席張民炳指出，其中東方檢舉的一條裸女用火棒指私處的影片應被評為暫定類別第Ⅲ類別（淫褻），即一律禁止發布的淫褻物品。而裸女取心臟的影片更應該屬第Ⅲ類別，該影片整體充滿恐怖感，直言：「影片係殘害女性，有佢被虐待追殺片段，面容痛苦，唔應該只刪除部分片段，應該評Ⅲ級同移除。」

張續稱該影片在表達及陳述已可評為暫定類別第Ⅲ類別，執法部門似乎在此方面「關注少咗」，YouTube影片對青少年很大影響，尤其是健康成長方面，當局需檢討，就YouTube淫片氾濫問題提高公眾注意及增撥資源。立法會議員理應在會上討論相關問題，尤其是檢討判刑過輕及條例過於寬鬆等，冀透過加強罰則改善問題。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦認為警方要加強執法，當風化案增加，警方會加派人手捉色魔，但網上色情罪行卻執法不嚴，變相對社會的風氣都不太好。因此，他促請警方就YouTube違法影片要加強執法的力度。第二方面，淫審處根本需要改革，淫審處公開招募審裁員的做法不妥當，應採用以往的委任制，委任一些社會有名望、教育界或宗教界人士，並設立多層的評審制度，有多重的保障。

陳續稱，現時就算由媒體提出改革，政府卻對事件視而不見，責任就落在立法會議員身上，坦言：「咁班議員就要出聲！他們作為市民的喉舌，依家喺咁嘅情況下更加任重道遠，當YouTube充斥咁多誨淫誨盜嘅影片，淫審處卻只評為Ⅱ級，議員應為市民發聲，炮轟淫審處及提出改革。」他認為議員在事件上「少出聲」，因對YouTube投鼠忌器，或部分議員自身是網紅，故對YouTube置若罔聞。