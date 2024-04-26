財案開支欠透明 議員炮轟礙審議

【本報訊】政府每項計劃的研究費用高昂。有議員昨在立法會上指審批《財政預算案》並不容易，事關政府透明度嚴重不足，許多研究的內容無從掌握，妨礙審議，加上外判研究開支所費不菲，形容花掉不少冤枉錢。另有議員亦指查詢政府開支時，所獲回覆往往沒有備存數字，認為不涉敏感資料的研究應對外公布。

議員謝偉俊表示，儘管整體上支持預算案，但不代表內裏每一個項目都支持。他指特別是透明度嚴重不足，對審批議案構成妨礙，政府一句「商業秘密」議員就要止步。他舉例，議員鄭泳舜問政府索千萬元做外判研究，到底研究內容是甚麼？前特首辦公室的開支是否用得其所？另一議員葉劉淑儀在特別財委會上提問香港投資管理公司的人手編制及投資回報，而議員洪雯問及簡約公屋重組或拆遷的費用安排如何等，都是沒有答案。

耗費近億 研究完成又研究 他形容以公帑外聘「顧問」是花冤枉錢，例如九龍東的環保鐵路項目耗用9,200萬元完成研究不久，又說要再研究，可是研究內容外界不得而知；特首政策組的研究一大堆，但內容是「唔睇得」。

他指若果題材敏感，有關做法可以理解，但98.6萬元研究旅遊巴士管理及泊位供應；99.5萬元用來評估新能源汽車在香港的適應性、氫氣燃料汽車同電動汽車的未來等，若議員可閱讀內容，有助支持或配合政策執行。他認為資源緊絀下，新政策需更謹慎執行，強調政府若得民心，問題都會迎刃而解。

提到民心，他認為要吸引中外資金或挽留本地人才及資源，須考慮如何讓大家安心、開心、信心，指霹靂手段之後都要有菩薩心腸，令大家對社會有信心，畢竟消費都要講開心。若然「攻心」做得不好，許多事情都會事倍功半。

問及費用 無備存相關數字 議員江玉歡亦指在財委會特別會議中，不少議員向當局查詢政府開支時，所獲回覆沒有備存數字。她認為議員向當局提問具體數字，當然有其原因，敦促當局如果有辦法整理相關數字，日後應要向立法會補充，假若沒有備存相關數字，日後便應着手備存相關數字，又認為特首政策組不涉敏感資料的研究應對外公布，指公開對市民大眾都好。