急症室擬加價 有讚有彈

【本報訊】早前傳出政府有意上調急症室收費，以減少濫用。有議員昨在立法會上指部分區域普通科門診使用率都達100%爆滿，病人非沒有善用普通科門診，促與其上調急症室收費「嚇走基層病人」，倒不如檢視醫管局的資源管理，但另有議員要求檢視急症室收費，強調福利易放難收，擔心長此下去，「下一代養唔起我哋」。

亟待節流 又怕嚇走基層病人 對於政府指門診有足夠名額，議員陳凱欣指出，事實上過去一年港島西和九龍東的聯網普通科門診使用率都達100%爆滿，其餘聯網都達99%爆滿，病人非沒有善用普通科門診，又強調政府向醫管局撥款年年上升，今年撥款更高達954億元，促當局與其上調急症室收費是「嚇走基層病人」，倒不如檢視醫管局的資源管理，留住醫護。

另一議員洪雯則認為公共服務有必要檢視，原則上用者自付的收費，例如急症室、教資會資助大學對非本地生收費，以5年為期調整收費，但她認為檢視公共服務收費可增加的空間很少，建議當務之急要節流，認為公屋和社會福利「係真正嘅財政無底洞」，又認為目前不少人放棄工作輪候公屋，成功有公屋已被視為人生贏家，質疑為何仍有津貼，津貼是否獎勵「躺平」，「打擊自食其力」。

她要求政府思考如何為該類人士提供上流機會，直言現時有人「企喺扶助基層嘅道德高地」，但甚少思考公共財政的影響，強調福利易放難收，擔心福利金制度長此下去，「下一代養唔起我哋」。