龍七公：又見天價收費 又見罰酒三杯

重慶天價燃氣費，近期引起軒然大波。許多居民家中的燃氣費翻倍，與此同時，重慶燃氣去年第4季度利潤暴增11倍。洶湧輿情之下，官方查實了重慶燃氣公司多種違規收費行為，承諾向居民退款，並免去公司董事長職務，更換領導班子。

但事情並沒有完，圍繞此事的熱議主要集中在三點。其一，還有多少類似的亂收費在肆意橫行？其二，假如此種事件發生在民企身上，會有怎樣不同的結果？其三，為何亂收費屢禁不止？

在重慶天價燃氣費之後，成都、貴陽、福州等城市亦有市民曝光亂收費問題，且不局限在燃氣費，也包括水費、電費。而在去年，廣西南寧的天價停車費問題曾震動全國，有車主居然被追討高達6萬多元（人民幣‧下同）的停車費。問題的根源首先在於壟斷經營。內地的水、電、氣都屬於國企絕對壟斷行業，是真正的「卡脖子」，市民無從選擇，任憑宰割。廣西南寧，則由市公共交通集團控股設立慧泊停車公司，幾乎掌控了全市所有的收費類道路停車資源。隨後，停車費猛漲。慧泊公司資本金從2017年成立時的200萬元，5年間飆升至5億元。

壟斷帶來的是權力的跋扈與蠻橫。慧泊公司甚至與當地法院簽署合作協議，由法院協助快速查封車輛。堂堂司法機構失去了起碼的中立地位。而正是因為壟斷者都是國企，與行政、司法機關都是「一家人」，南寧當地的發改物價、公安交警、市場監管、市政園林等部門，都是一路綠燈，放任天價停車費一路狂飆。重慶的天價燃氣費，實則同樣如此。

小懲大戒 大事化小 重慶如今將涉事國企負責人免職，看似處分，實則罰酒三杯。這些企業之所以敢如此放肆，全因依仗其國企身份，反正資產都是政府的，也不可能真正「壯士斷腕」。水電氣這些行業，總要依靠國企來掌控，如果砍掉一個張屠戶，政府還得另養一個趙屠戶來幹同樣一堆事，索性就只能對張屠戶小懲大戒。

原則上來說，無論國企、民企，是法律地位平等的市場主體。天價燃氣費已涉及商業欺詐，這是一個經濟問題、法律問題，市民完全可以起訴索償。但在罰酒三杯式的處罰下，不自覺地變成了一次官民之間的行政問題，大事化小，這也是很多國企有恃無恐的原因所在。

就在上月，鄭州幾家小飯館，因為在燃氣錶上做手腳，少繳燃氣費，被以盜竊罪判刑，最重者獲刑10年3個月。福建農民順路賣芹菜獲利14元，被罰10萬元。而按調查，僅重慶燃氣沙坪壩區分公司今年1至4月違規操作的天然氣，就多達50萬立方米。這種行為，比老百姓違規用氣、賣菜等，性質都要嚴重得多，但目前僅是退款、免職了事。

近兩年亂收費、亂罰款層出不窮，在感嘆官民有別之餘，地方財政緊絀催生的創收衝動，恐怕是不容迴避的問題。