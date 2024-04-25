笑看天下：得閒過頭 圖個混吉

美國國務卿布林肯訪問中國3日，中國外交部北美大洋洲司負責人表示，相互尊重、和平共處、合作共贏是中方看待及處理中美關係嘅根本原則，並對布林肯訪華有五大目標，分別係樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作、共同承擔大國責任。然而，單係「有效管控分歧」似乎都難以做到，更遑論「推進互利合作」！

布林肯赴華前夕，美國國務院發表2023年度各國人權報告，於前言中特別提到以巴衝突、俄烏戰爭等。該報告指以巴戰鬥持續構成負面人權衝擊，俄烏戰事則顯示俄羅斯蔑視人權，以針對平民攻擊作為戰爭手段。然而，有批評者質疑，美國迅速譴責俄羅斯入侵烏克蘭，卻一直審慎避免過分抨擊以色列。事實上，美國偏袒以色列，路人皆知矣！以色列滅絕巴人，阻巴勒斯坦建國，掀起美國大學嘅示威浪潮，當中不乏知名學府，如耶魯、哈佛、哥倫比亞、麻省理工、紐約、加州等，呢壇「大學風雲」看來冇咁易平息！

至於批評中國，報告指中國內地持續發生嚴重侵犯人權行為，例如在新疆繼續對以回教徒為主的維吾爾族及其他民族和宗教少數群體成員，實施種族滅絕、反人類罪、強迫勞動和其他侵犯人權行為；公安部利用密布全國嘅監控攝影設備監視民眾，恐嚇政治異議人士、宗教領袖及信徒、藏族人和維吾爾族人。中國外交部指美方年復一年炮製所謂「人權報告」，涉華內容充斥着政治謊言和意識形態偏見，中方對此強烈不滿，堅決反對。又指美國哈佛大學連續十多年嘅民調顯示，中國百姓對中國政府嘅滿意度超過九成。

布林肯懷着滿腔對中國的偏見，一再來訪中國既冇誠意又冇實際，難道得閒過頭就來圖個「混吉」？