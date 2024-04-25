撥亂反正：烏克蘭正在阿富汗化

經過長達半年的黨派爭拗，美國參議院日前終於通過了款額達610億美元的援烏法案，「戲子總統」澤連斯基事後接受美媒訪問感謝金主時，提到今次撥款可確保「烏克蘭不會成為第二個阿富汗」。有關說法可圈可點，值得加以剖析，與讀者溫故知新。

首先，若澤連斯基所指的，是2021年4月美軍倉皇撤出阿富汗，在臨走前屢遭塔利班襲擊追殺，以及多名阿富汗難民爬上美方的撤離軍機，最後從高空摔落地面慘死的畫面。這些情景肯定不會在烏克蘭重演，因為美國從來沒有、亦不會直接派兵援烏，在俄烏戰場上戰死的都不是美國人，因此並不存在從烏國撤軍的問題。

美國也不會接收烏克蘭難民，這些爛攤子只會留給歐洲的盟友收拾。唯一可能重演的，是在美國支持下上台的阿富汗傀儡政府領導人艾哈邁德扎伊，在美軍機場匆忙流亡海外的情景。據報艾氏離場時身懷上億美元巨款，未知澤連斯基會否感到羨慕？

不過，若從1979年前蘇聯入侵阿富汗談起，烏克蘭則確實正在「阿富汗化」。當年阿富汗的激進伊斯蘭及民族主義分子，通過暗殺及政變推翻原來的親俄左翼政權，引發蘇軍入侵鎮壓。在美國以至中國支持下，反蘇武裝組織與蘇軍展開長達9年多的游擊戰，最終迫使後者在1989年撤軍敗走。

該場阿富汗戰爭，被視為蘇聯走向衰落以至解體的主因之一。不少人認為，美西方支持烏克蘭對抗俄軍，正是希望複製阿富汗的「成功經驗」，利用消耗戰將俄羅斯的軍事及經濟實力拖垮。但即使真的成功，烏克蘭也會像當年的阿富汗一樣，變成頹垣敗瓦，民不聊生。更何況根據現時戰況，首先被拖垮的可能是美國的歐洲盟友。