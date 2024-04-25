自成一家：俄烏戰事漸成消耗戰

自俄烏開戰以來，美國至去年底已向烏克蘭提供價值1,110億美元的武器、設備和其他援助，然後就停滯下去。白宮之後呼籲國會盡快通過新的援烏撥款，但隨着戰事拉扯，國會支持撥款的聲音有所減弱，直至參眾兩院以打包形式通過近610億美元的對烏援助方案。

事實上，烏克蘭最近的處境也很不妙，一方面是俄軍大舉進攻，烏軍有點招架不住；另一方面是以色列在中東處處挑起火頭，全球關注度超越了俄烏。歐美多國的政府都是俗稱民主政制，政府要按照民意行事，而所謂民意很多時候等同於關注度。過去俄烏是全球輿論最熾熱的地方，西方媒體不斷渲染俄羅斯恃強凌弱，民意自然支持政府出錢撐烏克蘭。但現在輿論的焦點是中東第一、俄烏第二，美國民意已不太關心俄烏戰爭，也不太支持再給烏克蘭輸血。難怪有人將美國這次援烏的610億美元稱為分手費。

屋漏偏逢連夜雨的是，美國今年減息的如意算盤近來起了變數，美國通脹再次抬頭，令年內減息的可能性大減。美國政府債台高築，年初的報告顯示聯邦政府的國債總額已超過34萬億美元，創下歷史新高。而美國政府債務的到期高峰點是2024年上半年，如果今年不能稍微降低利息開支，利息支出的佔比會進一步上升，令華府庫房更加緊絀。

俄烏戰事已超過兩年，美國雖然沒有直接參戰，但出錢又出軍火，財政負擔日益沉重。俄烏戰事再耗下去，就變成美俄比拼耐力的消耗戰，看誰最後能拖垮誰。論經濟實力，美國當然遠勝俄羅斯，但兩國政治體制不同，拜登在國內面對的政治壓力遠大於普京。普京只要耗到美國不再為烏克蘭花錢，就可以掌握最終的主動權。