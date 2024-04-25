橫眉冷看：日後美西方再無可恃

近日美國商務部長雷蒙多接受訪問，聽罷一番言論，你會覺得她不是無知，便是在蓄意騙人。雷蒙多說，美國要繼續對華限售高端晶片，因為這些晶片可以用於核武器、監察系統和提升軍事力量。

美國的制裁令用於對付商業機構或許可以，但要想阻止中國發展核武以至高新的軍事技術，就未免太癡心妄想。要知道，出口有正常渠道，也有非正常渠道，美國政府即使防得了明路，也很難防得住暗路。上世紀50年代韓戰期間，美國亦曾對華實施禁運，不但軍用物資不能出口，就連藥物也不能出口，但其時的中國，當真沒有洋藥可用嗎？答案當然不是，很多美國廠家將貨品售予走私商人，再由他們轉售到中國內地。部分香港富豪的第一桶金，據說便是由此而來。

權當中國最先進的核導彈，暫時還要用上美國晶片，但是難道面對華盛頓的制裁，解放軍的技術部門就沒有其他辦法嗎？實際上，辦法多得很，請那些「暗路」商人代勞固然可以，除此以外，也可以買來一萬台最新的蘋果手機，拆開取出晶片，再用作軍工部件，中國這樣做，老美也是莫奈之何。

不過，要是讓筆者坦白說來，我認為雷蒙多的言論並非出於無知，而是有心去誆騙世人。美國卯足勁限制晶片出口，不是為了防止中國軍事崛興，因為即使要防，也不可能防得住。華府真正要防的，是Made in China的產業大軍。這支軍隊勢如破竹，西方最堅牢的工業關隘，一個接着一個淪陷。老美無計可施，惟有祭出殺着，試圖在高端晶片的供應上對中國企業卡脖子。這一招或許暫時管用，然而一旦將招式用老，日後的美西方國家，試問還有何可恃？