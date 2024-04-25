筆下風雲：賣盤關乎中美面子

中國發展一日千里，美國愈來愈難以競爭，已是不爭的事實。母公司為中國字節跳動的分享短片平台TikTok，美國用戶多達1.7億，早就引起妒恨。參議院日前以壓倒性多數票通過一籃子法案，當中包括援助烏克蘭、以色列及台灣，以及要求字節跳動剝離TikTok業務。法案將提交白宮，待拜登簽署成法。

撇開軍事援助不談，只談迫令字節跳動剝離TikTok業務，這顯然是強盜行為，也是美國競爭不過中國而使出的橫手。當然，大家對此見怪不怪。單是華為，因為5G技術領跑全球，美國便以所謂的「後門竊密」高舉制裁大棒，又以莫須有罪名讓加拿大扣押太子女，一度將華為打殘。只是華為打不死，加上北京政府全力支持，現在已是鯉魚翻身。

如今輪到TikTok，華府又是一貫地指控該程式會盜取用戶私隱直通北京，可惜危言聳聽不奏效，當地年輕人繼續如癡如醉，就連拜登自己為了競逐連任，也特地開設TikTok帳戶。既然「竊密」阻嚇不了美國人，於是索性撕破臉皮，逼字節跳動出售TikTok予美國企業。TikTok估值接近1,840億美元，有能力收購的美企寥寥無幾，外界相信不出亞馬遜、微軟、谷歌或Meta這幾家，不論是哪一家收購，都會帶來壟斷問題。

北京對於美國參議院通過法案，至今仍保持克制，只表示早已闡明原則，沒有補充。月前外交部曾批評這是「強盜邏輯」，惟字節跳動始終不是國企，北京不宜公開干預，但暗裏跟美國較勁免不了。有傳北京已向字節跳動傳話，寧願TikTok被封殺，也不願被賣盤，加上字節跳動在法案落實後仍可提出訴訟。說到底，這關乎中美兩國面子問題，中美角力誰勝誰負，還未有最終分曉。