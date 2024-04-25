強詞有理：日債匯雙殺

信言不美，美言不信。近年西方不斷吹噓日本經濟強勁復甦，走出「迷失的30年」，日本股市更是一洗頹風，創出歷史新高。事實果真如此？從日圓跌跌不休就知道答案。早前日本央行時隔17年首次加息，改變行之已久的負利率政策，卻依然無阻日圓跌勢，最近兌美元更創出34年新低。如果日本經濟真的強勁復甦，為何日圓反而如此不濟？

美國聯儲局一再推遲減息以維持美元強勢，導致非美元貨幣普遍下跌，日圓自然也不例外。奇就奇在日圓是主要貨幣中跌得最慘最狼狽，儼然遭遇債匯雙殺。有人說日本正被美國收割，也許有點誇張，但以華爾街大鱷為首的國際資本集體做空日本債匯，則是不爭的事實。金融大鱷是嗜血的，只要有利可圖就趨之若鶩，哪怕日本是美國最忠實的附庸，也難逃一劫。

蒼蠅不叮無縫的蛋，日本遭遇債匯雙殺，大有徹底崩盤之勢，自有本身的原因。自從被「廣場協議」綑綁之後，日本經濟便失去活力而陷入死循環。在巔峰時期，日本各類產品賣遍全球，汽車、家電難逢對手；而如今，日本家電產品固然已沒有多少市場，汽車產業也被中國壓得喘不過氣，尤其是新能源汽車，日本已落後九條街。製造業風光不再，導致日本經濟實力持續下滑，連世界第三大經濟體的位置也拱手讓予德國，估計不久還會被印度超越。

由此可見，西方吹噓日本經濟強勁復甦，不過是自欺欺人。根據日本官方數字，去年第4季GDP按年下跌0.4%，後來向上修正為增長0.4%，依然遠遠低於市場預期的增長1.1%，如果這也算強勁復甦，中國豈不是坐上火箭？尤其不堪的是，日本經濟長期不振，債務卻不斷飆升，目前政府負債規模已近9萬億美元，為GDP的兩倍多，是G7中負債比最高的國家，連債務纍纍的美國也瞠乎其後。美國擁有美元霸權，可以無限量印鈔和發債，日本沒有這種本事，只能坐以待斃。

明乎此，就知道國際大鱷為何盯上日本。美國收割的對象本來是中國，只是因為中國實力太強，防守嚴密，老美無從下手，只好將目標轉向日本，當然還有南韓等國。這些附庸國明知被宰，也不敢反抗，還要積極配合，裝出一副心甘情願的模樣。日本首相岸田文雄日前訪美，在主人面前搖頭擺尾，奴顏婢膝，實在可悲。