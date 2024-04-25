坦言集：1968年

2024年是否可與1968年相比？

1968年，是美國及歐洲的反越戰發動起來，對二次大戰後歐美資本主義體系一個重大的顛覆。雖然沒有政治革命，卻對西方文明、美國價值作了一個根本性的檢討。70年代初是美國被迫美元與黃金脫鈎，美國上百年建立起來的財富，一下子失去了黃金的保值，只靠軍事與政治維持，美國霸權主義、帝國主義的性質開始變化。1968年後美國從越戰敗走，自此之後，經歷蘇聯東歐瓦解，美國的戰爭要到90年代後期空炸南斯拉夫才再開啟，由此而有「911」事件，美國入侵伊拉克。

1968年反越戰阻止了美國的戰爭行為近30年，期間發展中的國家包括中國，都可以在帝國主義的壓迫下鬆一口氣，可以藉機建設發展，亞洲得益最大，東亞（日本、南韓、中國）尤為顯著。

2024年，美國經濟陷於與1968年的同樣困難，石油美元步黃金美元的後路而正崩潰，美元和美國霸權更依賴軍事與政治來維持，但捉襟見肘，東牆補西牆，困難尤甚。2024年觸發點是反以色列在加薩的暴行，而在以色列暴行更廣泛揭露之後，逐步擴大為反以色列的種族主義，反美國之被猶太挾持。反抗運動遍於全球，特別是伊斯蘭教國家、發展中國家，近月更集中在美國大城市、大學社區。在美國的主要大學裏，學生支持巴勒斯坦，反以色列的抗議運動風起雲湧，大有1968年反越戰之勢，美國政府的鎮壓應會激發更大的反抗、更廣泛的反猶太復國主義。

以巴之戰的政治意義蓋過了烏克蘭戰爭，可是比起1968年更從根本着眼，開始反對西方近世紀政治體制出現的猶太因素。猶太因素滲透騎劫歐美的政治、民主與政治文化思想，反猶太復國主義便不限於反猶太在巴勒斯坦建國，更從深度反對猶太勢力在歐美政治體系的影響。這與1968年歐美大學生反思資本主義的理論傾向相近，但更切入現實政治中，由此產生的後果，可能不像1968年的激進政治很快被建制鎮壓，而是牽連到整個歐美政治的體制改革，清洗猶太財團的控制。

這樣的變化現在是言之尚早，反以示威還在開始，仍有變化的餘地。但無論如何，現在歐美政治體制的建制面對各方的大挑戰，山雨欲來之勢可與1968年相比，底下的趨勢可能更強，主因是美西方弱，非西方、反西方的勢力強，且方興未艾。