迷幻男旺角墮樓毀車昏迷

【本報訊】昨日上午9時許，一名姓陳（43歲）男子，從旺角西洋菜南街107號五寶大廈高處墮下，壓毀外牆一截水管後，跌落一輛停泊在大廈對開咪錶位的客貨車車頂，繼而反彈落地傳來巨響，多名市民見狀，慌忙報案求助。救援人員接報趕至，發現陳男頭部受傷淌血，昏迷倒臥客貨車旁，他由救護車急送廣華醫院，經搶救後回復清醒。

單位內男子涉經營毒窟被捕 人員調查期間接報，指有人疑在大廈經營不法場所，在登樓了解後，於上址一單位檢獲懷疑可卡因，經初步調查後，以涉嫌「經營毒窟」，拘捕一名姓周（52歲）男子，同時檢走一批證物。消息指，陳男染有不良嗜好，不排除有人事前曾在該單位吸食危險藥物，繼而在神志不清下攀窗失足致墮樓受傷。

有目擊者聲稱，事發前目睹陳男在大廈外牆危險位置徘徊，並曾經有途人提醒他注意安全。另據涉事客貨車司機透露，他當時在附近處理冷氣工程，把車停泊在該處再登樓工作，約10多分鐘後折返取車，卻赫見座駕損毀，事主倒臥車旁。他無奈稱，由於執法人員指其客貨車涉及事件，不准許他駕車離去，令其工作安排大受影響，而日後更要「破財」維修車輛。