跨部門截私煙漁船 檢貨值3000萬元

內地水域駛入港界 拘6名中國籍人員 自港府增加煙草稅後，執法部門及海關留意到有不法分子，不時以水路方式偷運私煙來港藉此逃避稅款，遂加強相關情報收集。至前日，跨部門人員在本港東南面水域展開反非法入境及走私行動，期間發現一艘可疑漁船駛入本港水界，在要求對方停船無效下，人員尾隨追截，看準時機強行登船並阻止漁船逃遁。人員搜查船隻後，檢獲總值約3,000萬元的懷疑私煙，並拘捕船長及船員共6名男子，正追查該批私煙的來源和流向。

調查人員表示，執法部門及海關於前日在東南面水域採取行動，期間留意到一艘長約20米的可疑漁船，由內地水域駛入本港水界，過程中以較慢航速於海上游弋，並且逐漸向東龍洲方向駛去。行動隊伍隨即調派船艇支援，至當日晚上7時許，人員認為時機成熟，隨即指示在附近埋伏的船隻截查目標漁船。

漁船掉頭逃走不果 當該艘漁船上的人士留意到執法船隻接近後，即時改變船隻航向，嘗試掉頭往內地水域逃走。行動隊伍發出國際停船信號，並以船上擴音器指示其停船，惟對方並無停船迹象。當時，海有陣風及起伏不定的湧浪，加上夜間視野較差，增加人員的執法難度。雙方追逐約半海里後，人員評估現場風險，果斷把握時機強行登船，成功在橫瀾島以北的本港水域、距離水界約3海里位置截停漁船。

人員在漁船上發現6名中國籍男子（28至41歲），他們分別是漁船船長和船員，並在船艙內檢獲共739箱懷疑未完稅香煙，經初步點算後，估計私煙總數多達730萬支，貨值約3,000萬元，應課稅值約2,400萬元。人員經初步調查後，當場以涉嫌「非法入境」拘捕上述6人，其中兩人另涉嫌「輸入未列艙單貨物」被捕，同時扣查涉事漁船，案件交由海關跟進調查。

料轉運部分往外地 海關人員表示，今次行動截獲的懷疑私煙涉及多個品牌，部分在本港並不常見，相信私煙集團除了用以供應本地市場外，亦擬把部分私煙轉運到外地。海關正追查該批私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。翻查紀錄，兩個部門在今年1至3月已合作截獲共約620萬支懷疑私煙，估計市值約2,600萬元。海關會根據風險評估和情報分析，持續從源頭堵截及打擊私煙活動。