司法人手短缺未解決 議員揚言「作反」

【本報訊】現時法院積壓不少案件。有議員認為司法機構在處理法庭輪候時間過長一直「鴕鳥」，又指出目前司法人手短缺問題嚴重，直言政府如果下年度的財政預算案不解決多年的問題，下年度的財政預算案可能會投反對票。

另一議員容海恩則指，儘管司法機構有一直公開招聘人手，惟過去4年原訟庭和區域法院的法官平均空缺仍有7至10個，常任裁判官則為20個，截至2024年的3月1日司法機構內的210個司法人員，只有160個為實任的法官和司法人員出任，49位為司法人員，反映人手短缺問題非常嚴重，促政府善用科技以應對人手短缺問題和輪候個案時間增加。