千億財赤 預算案被批「唔夠料」

【本報訊】政府面對逾千億元財政赤字，有議員昨批評新一份財政預算案只是「畫餅充飢」、「空氣麵包」，直言「裏面個餡唔夠料，點吹都無用」，政府面對問題往往「鴕鳥」做法；亦有議員斥政府必須直面巨額財政赤字，不能總是以疫情作為發展遲緩的理由和擋箭牌，而發債僅飲鴆止渴非長遠計。

法律界議員林新強指疫情結束後，通關復常超過一年，香港的經濟前景仍然不容樂觀。他又指香港股市及IPO不斷下跌，而國際航運中心、貨櫃量的排名已經十大不入，而想建設國際法律服務及爭議解決中心，但長期不夠法官，令到法院排長龍。他認為，香港的問題並非單靠向外宣傳吸客吸人才就能夠解決。

在龐大財赤下，議員江玉歡指政府必須正視，而疫情不能夠總是成為發展遲緩的理由和擋箭牌，她又指發債不是最優選，因發債券只能一時救急，飲鴆止渴並非長久之計。對香港政府而言，不同部門的大項開支應該加強審核，克服貪多求大之風，檢視各部門編制崗位冗餘的情況。

樓市撤辣「遲到好過冇到」 身兼行政會議成員的議員林健鋒指全面取消辣招雖然「做得遲咗」，但總算為「遲來的春天」，而取消後立即為樓市注入信心和活力，市場氣氛大大改善，整個樓市由「死氣沉沉」變成「生猛晒」，而且亦沒有出現樓市飆升的情況。

對於政府向年薪超過5百萬元的納稅人收取多1%的薪俸稅，以及加收租值超過50萬元住宅樓宇的差餉，林指聽到很多意見指政府要小心處理，因香港「生招牌」是簡單低稅制，而投資者擔心先例一開，優勢可能失去，稱「如果因為10億、8億嘅稅收，貿貿然改變香港嘅傳統優勢，咁樣值唔值得？」他指政府要小心考慮，不要「因小失大」。

推盛事經濟 迴避制訂KPI 針對旅遊，議員楊永杰促請政府日後加強支援本地傳統節日活動，他指政府舉辦不同盛事經常迴避制訂績效指標（KPI），但他認為只有KPI才能夠看到盛事的活動和成效，而政府對盛事和活動必須要有統籌角色。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀贊成「盛事經濟」，料可帶來過夜遊客，至於「日夜都繽紛」的經濟收益則非常有限，畢竟內地亦有像廟街般的市集且規模更大，不相信內地及外國遊客會因為一睹廟街而訪港。她認為要打破經濟困局，政府需有長遠策略，宜利用大灣區資源推動發展，而短期而言，政府可以做的只能像20多年前，懇請中央提供優惠政策，如開放多些個人遊城市，將一簽多行擴展至更多大灣區城市，以及擴大遊客購物免稅額。