「壽司盲盒」爭議 環保署澄清仍可包膠

【本報訊】首階段管制即棄膠餐具已實施，食肆堂食要「全走」，即不能再向堂食客人提供塑膠容器、膠蓋及餐具。連鎖超市DON DON DONKI近日將透明壽司盒改用密實紙盒，供堂食客人選購，被網民戲言似抽「壽司盲盒」，看不到食物是否新鮮。環境保護署發文澄清，零售超市售賣的食物仍然可以膠盒和膠蓋來盛載，暫時毋須全「走塑」。

本報記者昨午到鑽石山分店觀察，在超市售賣壽司的位置，小部分壽司由原本為透明壽司盒，變成密實紙盒，未能見到盒內壽司的情況，而盒面則以招紙貼出所售賣的壽司款式，盒上貼有「可於店內享用」的標籤。大部分壽司則以平常的透明膠盒盛載，熟食的情況亦相似。

店舖告示指，若顧客希望在店內堂食，需選購紙盒盛載、貼有堂食標籤的食物，膠盒出售的食物只供外賣。有食客及網民表示，以紙盒盛載壽司時，他們難以檢視壽司的新鮮程度，擔心盒內全為不新鮮的壽司，形容猶如「抽盲盒」，降低其購買意欲。

堂食以膠盒打包不違法 不過，環保署在「大嘥鬼」專頁表示，得悉近日有超市擔心顧客購買外賣包裝的壽司後即場食用，因此轉用非塑膠餐盒及蓋而「變咗盲盒」。署方指出，以零售業務為主的超市售賣包裝食品的情況與餐廳外賣一樣，因此超市仍然可以用膠盒和膠蓋盛載外賣壽司，方便客人清楚分辨食物質素及款式。客人仍可在超市範圍內即場享用壽司。

另外，署方得悉有餐廳誤以為在新法例下以膠盒「打包」會違法，指將堂食食物打包對等於外賣，食肆仍可提供膠杯和膠盒予客人取走。該署又指會在適應期探訪餐廳和零售處所解說清楚，強調客人不會因此觸犯法例。