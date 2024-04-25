公務員人工開支大 議員倡減薪削編制

斥垃圾徵費「一鑊粥」 官僚文化遺毒 公務員的表現備受批評。立法會昨恢復二讀辯論《2024年撥款條例草案》，有議員批評公務員「各自為政、少做少錯、唔做唔錯」，促要改變官僚文化，直指垃圾徵費正正是公務員問題的例子，斥「請多咗咁多人，花多咗咁多錢，到依家仲係一鑊粥」。另有議員指經濟復甦未如預期，加上政府財困，促政府秉持削減社福機構資助的方針彈性處理，削減公務員薪酬或編制，亦有議員指政府延長有時限職位（前稱編外職位），質疑高薪留人在資源上是否用得其所。

議員謝偉銓指預算案強調繼續推行公務員編制零增長，以及各部門每年削減1%經常開支的「資源效率優化計劃」，他表明支持大原則，但強調效率優化不是「只睇數字，更重要係睇績效」，認為要改變公務員「各自為政、少做少錯、唔做唔錯，同埋後知後覺嘅官僚文化」，以垃圾徵費為例，指相關事情就公務員問題的一個例子，斥政府準備咗咁耐，「請多咗咁多人，花多咗咁多錢，到依家仲係一鑊粥」。

除政策局外，謝亦指目前不少同樣使用公帑的法定及資助機構，開源節流和提升效率空間可能較決策局更大，惟負責監督的機構和部門「往往畀人闊佬懶理嘅感覺，希望司長多加留意」。

延長有限時職位效用成疑 雖然政府強調公務員編制零增長，但議員管浩鳴指政府一年花在公務員薪酬方面的開支接近1,500億元，佔政府經營開支超過兩成，加上編內編外職位年年遞增，不少編外職位的時效亦不斷延長，預算案更預計，在2025年3月底，公務員編制職位達到19.4萬個，相比現時足足多約兩萬個。

管指目前經濟復甦未如預期，加上政府再度陷入財困，既然當局認為社福機構的資助可以「手起刀落」，進行彈性削減，相信公務員減薪或削減公務員編制的難題，同樣可以秉持同一套方針彈性處理，將公務員的人手編制拿捏得更理想，公共財政回復至健康水平指日可待，期望公務員同樣能夠與社會並肩而行、共渡難關。

另一議員楊永杰亦指當前公共財政困難時，開源節流才可維持財政。在節流方面，他指政府要嚴格控制增聘新人手，尤其開設首長級編外職位、檢視各部門的資源配置、壓縮不必要的開支、重組長期出現空缺的職位，甚至以科技取代相關職位，政府也要檢視是否要保留有時限職位，如現金津貼試行計劃，46個有時限職位保留到35個，有關薪酬開支預算為4,849萬元，每人平均每月開支薪酬為8萬元，計劃明年6月結束，但仍然以高薪留人，質疑資源是否用得其所。