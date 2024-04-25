空載貨櫃車溜後 夾斃男司機

【本報訊】昨日傍晚6時許，執法部門接獲報案，指流浮山鳳降村路近龍鳳小築一個貨櫃場，發現一名姓袁（67歲）男司機，懷疑遭一輛拖着一個40呎長拖架、並載有一個約20呎長貨櫃的貨櫃車溜後撞倒，夾困於貨櫃車車尾與一堆水桶之間。

救援人員接報趕至，迅速救出司機，惜經檢驗後證實他當場死亡。執法人員封鎖現場，用帳篷遮蓋事主遺體。現場消息指，懷疑意外於昨日下午2時40分發生，惟至傍晚始被發現，有關貨櫃早前已落貨，事主擬把空載貨櫃交還船務公司。人員翻查現場一帶的閉路電視錄影片段，以便調查意外經過及原因。

司機跌出車 遭校巴撞斃 另外，昨日下午4時許，一輛校巴駛至黃大仙斧山道近宏景花園停車場閘口正準備離開，期間姓蔡（47歲）男司機打開車門預備出閘拍卡時，懷疑意外跌出車外，並遭懷疑溜前的校巴撞倒，校巴餘勢未盡，最後撞毀路邊鐵欄始告停下，途人赫見發生意外，慌忙協助報案。救援人員接報趕至，把盆骨受傷的事主送院救治，惟他其後昏迷，至晚上9時39分傷重不治。執法人員正就意外原因展開調查。