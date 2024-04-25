東呼即應：屋邨商舖執笠清場 長者跨區購物淒涼

東呼即應 走訪海麗邨體察民情 香港經濟無甚起色，加上港人最近流行北上消費以及網購，很多食肆以及零售商舖頂不住業主加租，加上生意慘淡下惟有結業收場。就連部分公共屋邨商場，都因為生意差而拍烏蠅，商場內「吉舖」處處。《東呼即應》發現房屋委員會轄下的海麗商場，日用品店便利店陸續退場，就連大型超市都結業，基層居民要跨邨購物令生活質素大受影響，街坊表示商舖結業令到生活十分不便。而前商舖租戶則坦言租金隨復常而回升，很多商戶都撐不住。當區議員則指出，局方應先為居民生活考慮，適當給予商戶過渡期及提供措施以吸引人流。

位於長沙灣的海麗商場，自去年12月開始就有多間商舖陸續結業離場。截至今年4月17日合共有9間吉舖，過去10年在海麗邨從事電腦配件業務的司徒先生都選擇在去年結業，他表示在之前疫情和現在經濟不景氣之下，房屋署能提供最有效的幫助便是吸引人流和寬免租金，商戶可以勉強維持營業；但如若租金上調至2018年水平的話，相信沒有很多商戶能支撐。

租金升 店主外出兼職幫補 司徒先生表示，過去房屋署曾實施的租金寬免政策，即月付25%租金，能讓商戶順利渡過疫情難關。但疫後租金已回升至疫情前水平，令商舖經營百上加斤。司徒先生坦言，現在還在支撐的店主，都需要外出找兼職才僅僅維持店內的營運。

海麗邨欠缺街市配套，若街坊要購買日用品，超市是唯一選擇，但最近連超市都結業收場。深水埗區議員吳婉秋表示，是在商戶不續租及開始清貨時才發覺這一情況，目前最大的結業商戶是一家超級市場，其次是家品店等方便市民日常生活的商舖。她表示，商舖結業原因很多，首先是營商環境，單一個屋邨的人流不多；其次是租金過高和人工費貴等。在現時成本高企的情況下，營業額低就會導致租戶連商舖成本都難以賺回，便不會選擇繼續經營了。吳婉秋指出，必須以居民生活為先，很多商場都開始出現退租和結業，她認為房屋署可以主動與商戶溝通，給予適當的過渡期或推廣形式予商戶，讓他們能考慮續租事宜，房屋署亦要想不同方法吸引附近居民在商場消費。

由長沙灣行到美孚買日用品 據房委會去年12月的報告顯示，海麗邨居民目前為15,800人，且人口開始出現高齡化，海麗邨商場內的超市結業就會導致居民要去更遠的地方買食品或是生活用品，對長者來說該更是雪上加霜。海麗邨街坊凌太表示，要買大米、電池及燈膽等日常用品，都要走去較遠的超級市場，十分不便。街坊珠姐更直言淒涼，現在購物最遠需要走到美孚，下雨時就更加不便。另一街坊林女士也表示，平時已經沒有外出買餸，只能等到兒子假期回來時，幫忙買餸來塞滿雪櫃。

聽完街坊心聲，《東呼即應》記者實測，由海麗邨步行到附近商場需時8分鐘，對行動不如年輕人的長者而言，還要拎着大包小包絕對是一個沉重的考驗。而且就現場所見，沿路全程沒有瓦遮頭，在露天情況下年長的街坊要日曬雨淋徒步而行。

房屋署回覆《東呼即應》查詢，指會考慮將空置商舖改作其他合適行業，務求提高出租率及為居民提供適切和多元化的購物及服務選擇。至於商戶最關心的租金問題，房屋署表示會參考房委會商舖的租金資料，並考慮各項影響商舖租值的相關因素，包括位置、面積、營運行業和人流情況以及物業市場狀況等，以調整租金水平。

深水埗區石硤尾白田商場街市被封閉未有營業。 東呼即應爆料熱線 司徒先生表示，疫後租金已回升至疫情前水平，令店舖經營百上加斤。 東網版面新設計一撳即睇 林女士表示沒有出外買餸，平時惟有靠兒子周末假期幫忙買餸回家。