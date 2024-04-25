醫健：老有所醫：濕疹一定要用類固醇？

護膚很重要，尤其乾燥季節，如冬天人體的皮脂分泌較少，皮膚容易繃緊，一般濕疹患者這時的情況也會較差。有些人會用熱水沖洗患處，沖的時候好像很舒服，但過後皮膚只會更乾，濕疹只會更嚴重。

所以在乾燥季節，濕疹患者最重要是塗搽足夠的保濕。經驗告訴我們，只要保濕足夠，濕疹的情況也會有改善。除此之外，藥物是否一定要用類固醇呢？當然不是！類固醇對於控制濕疹雖有很大幫助，但有些人尤其長者常會擔心用多了類固醇會有副作用，例如皮膚變薄、青光眼、白內障等，其實現在對於不同程度的濕疹患者，也有很多類固醇以外的選擇。

例如輕度濕疹，可考慮不含類固醇的外用PDE4抑制劑，屬於新型藥物，可以阻止濕疹的皮膚細胞中PDE4酵素過度激活，紓緩濕疹發炎痕癢等症狀，適用於身體不同部位，包括皮膚較薄的位置例如面部、眼皮等。不過，要留意有機會有灼熱的感覺。

中度至嚴重的濕疹患者，可考慮口服JAK抑制劑，也是新一代濕疹口服藥物，只需每天服用一次。由於濕疹發炎與一種白細胞裏的發炎信號JAK有關，而口服JAK抑制劑則可以透過中斷JAK的信號，抑制細胞激酶的活性去控制病情，有效及快速改善濕疹炎症及痕癢，要留意抽血後確實身體適合才能使用。

另外，中度至嚴重濕疹患者亦可考慮生物製劑，經皮下注射，能抑制引致濕疹的發炎細胞因子，顯著改善濕疹症狀、發炎及痕癢，提升患者的生活質素。而且它亦相對較少副作用，副作用主要是注射位置出現紅腫，或結膜炎、口腔疱疹等，所以濕疹絕對不一定要用類固醇，其實有很多好的治療方案。

皮膚科專科醫生 陳厚毅

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