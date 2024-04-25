彭定康當年種植 垂葉榕枯死將移除

【本報訊】港島區灣仔一棵由前港督彭定康親手種植的垂葉榕，因健康狀況惡化引起潛在危險，將會移除。本報記者昨日到場視察，發現康文署在樹幹貼出告示指，該樹雖無即時倒塌危險，但有潛在危險，為保障公眾安全，將於本周六（27日）前移除。康文署指該垂葉榕自去年9月中，在超強颱風蘇拉吹襲過後，出現不正常落葉，並疑受真菌感染。

疑受真菌感染 返魂乏術

根據樹上簡介鐵牌，該垂葉榕在1993年1月13日，由前港督彭定康親手種植，是「灣仔綠化計劃」下種植的第600棵樹。現場所見，該樹完全沒有綠葉，只餘樹幹，從外貌看來就如一棵枯樹。長春社總監蘇國賢亦坦言，該垂葉榕由正常狀態到開始落葉僅經過數月，樹葉脫落之餘，樹皮亦開始剝落，認為已「返魂乏術」，惟該樹致死原因不一定與管理不善有關，或保養過程出現疏漏導致。