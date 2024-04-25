工會發表5‧1宣言 促保本地工就業

【本報訊】包括多個公務員組織的9個工會團體昨發表「5‧1宣言」，10項政策主張中包括指香港正面對經濟增長動力不足，市道疲弱，輸入勞工和人才的影響正逐漸擴大，但工資收入增長緩慢，職業安全問題突出，要求針對平台外送員、零散工等建立和加強新就業形態保障，優化強積金制度，同時反對擴大輸入外勞及要求把最低工資增至55元。

最低工資增至55元始合理 工會主席李國強指本港貧富懸殊，工資收入兩極化，現時最低工資的時薪40元只保障2至3%的僱員，實在沒多大意義，他認為日本最低時薪1,000日圓，南韓時薪10,000韓圜的工資水平值得參考，因此香港最低工資時薪亦應該是55元。他承認增幅很大，但強調若最低工資的時薪連一個午餐都不能應付，實在說不過去。他又指當年最低工資起步點時薪28元太低，勞工界為使政策得以落實惟有勉強接納，結果最低工資實施10多年以來，由28元加至40元，一年也加不夠一元。他說明白中小微企有其困難，希望透過勞、資、政3方協商解決問題，總好過打工仔躺平領福利。

屬另一工會的議員黃國指最低工資時薪55元，佔本地低收入僱員五分之一，可見在職貧窮嚴重，亦反映打工仔女須受惠於經濟發展成果，其工資收入亦要有合理增長。

另一議員林振昇指政府去年透過多個計劃擴大輸入外勞，包括建造業的1.2萬個名額、機場亦有特別計劃的6,000多個名額、補充勞工計劃亦放寬26個工種輸入外勞，高達3.3萬個外勞申請，目前已批4,000個。可是按早前公報的失業率上升0.1%，達3%，即增加9,000多人失業，盼政府在輸入外勞的同時，亦要保障本地工人優先就業。他又指政府應提高職業安全的罰則，並修改相關的工作守則、勞工處成立特遣小組加強巡查，可是工業意外仍不斷發生。