放射師涉煽惑殺 警料審3日

【本報訊】一名放射師涉嫌在網上討論區留言煽惑他人襲擊執法人員，被控一項「煽惑他人有意圖傷人而導致有人身體受嚴重傷害」罪，他不認罪，案件昨在區域法院開審，預計需時3日。控方開案詞指，被告在留言中曾提及「打狗」、「殺狗」字眼。

現年29歲被告楊尚樺，任職放射師。他被控於2019年12月5日在香港非法煽惑其他人士，非法及惡意導致香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，意圖使該些人員身體受嚴重傷害。控方開案詞指，2019年12月2日有連登帳戶發布貼文，討論「精銳勇武」如何應對「鄧小強包抄戰術」，包括建立類似物資站的臨時據點。同月5日，被告使用其帳戶留言，稱「反包成功係諗住點？1）搶裝，2）打狗，3）殺狗，4）齋圍，冇共識冇得搞」。控方亦提到，2019年6月至2020年5月間，被告發布多篇有關當時社會事件的貼文，期間多次以「黑警」、「狗」等字眼稱呼執法人員，並曾表示支持使用武力，達致政治目的。案件編號：DCCC 1038/2022