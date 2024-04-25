黎被捕政商紛割席 陳梓華稱沉重打擊

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供。陳梓華坦言，黎智英的人脈可協助推動制裁，惟黎被捕後，很多政客和商人跟黎「割席」，樹倒猢猻散，陳形容打擊很沉重。不過，黎智英及Mark Simon認為被捕是好事，因可吸引關注，提升《蘋果日報》銷量。

陳梓華供稱，2020年7月左右，「重光團隊」有聲音希望李宇軒離開香港，其中「攬炒巴」劉祖廸關注，李宇軒辦過多次眾籌活動，手頭上有很多「重光團隊」成員等人的銀行資料，認為李一旦被捕，對整個團隊會帶來風險。陳憶述，相若時段，他跟黎智英助手Mark Simon傾談，談到李宇軒「好頑固」，想留在香港。

黎反指可刺激《蘋果》銷量 庭上展示相關訊息，顯示2020年8月10日，陳梓華曾傳訊息給李宇軒，提及有些政客及商人正與「Jim」斷絕關係。陳昨指，「Jim」代表黎智英，Mark Simon較早時間告訴他，黎智英被捕後，很多之前說支持黎的人，包括政客和商人，紛紛「割席」，情況很艱難。陳梓華有感樹倒猢猻散，遂把Mark Simon的話告訴李宇軒。誰料同日他看新聞，知道李宇軒亦被捕。

陳坦言，黎智英在美國的政治人脈，可以協助「重光團隊」推動制裁，黎智英被捕，他們亦不可能再知道美國政府內部訊息，形容這是很沉重的打擊。同時，Mark Simon及黎智英認為，黎被捕一事可吸引更多人關注，《蘋果日報》銷量會上升，實屬好事。Mark Simon又向陳說，若李宇軒被捕，「Plan B」是讓劉祖廸在美國巡迴演講，推廣「攬炒」論述，推動制裁。

陳續指，國安法生效後，他跟Mark Simon每周至少通一次電話。期間曾談到當初醞釀成立對華政策跨國議會聯盟時，曾經找美國聯邦眾議院前議長佩洛西，對方聯絡李柱銘，李柱銘建議不要加入，最終佩洛西沒有加入，Mark Simon認為很可惜。Mark Simon又說過，他及黎都較支持共和黨，因他們相信，共和黨會較持續推反華政策，繼續推行制裁，民主黨則較願意跟中國合作，不利「支爆」。而黎智英為見美國時任副總統彭斯，曾出錢請政治顧問。

陳憶述，2020年10月他被捕，之後獲准保釋。Mark Simon跟他說，他和黎智英會為他安排各種支援，繼續打聽案件消息，並在美國安排後路，一方面着他「咩都唔使做」，一方面着他繼續國際游說，推動制裁。至2020年11月，Mark Simon請寫手在《蘋果》寫新聞，提及拜登兒子在中國有做生意，而該新聞被揭造假。由於可能被視為干預美國大選，或引來聯邦調查局調查，為免影響壹傳媒利益，故選擇辭職。但Mark Simon稱，仍會繼續打點黎智英的生意。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳梓華證供重點