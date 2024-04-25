工權會：疑垃圾堵塞 入渠清理出事

【本報訊】本港接連發生工人在密閉空間工作時喪命的事故，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨日表示，據她了解，日前在源禾路發生的意外，或與清渠期間渠內有垃圾堵塞，需工人抽取污水後到渠內清理垃圾所致，形容這類情況絕非罕見，理應有應對方案，意外也完全可以避免。

蕭倩文認為，若工人需抽走污水後進入渠內清理，應有嚴格操作程序，如進入沙井清理垃圾前，應先測試密閉空間內的氣體，以及配備救生繩等，避免可能發生的意外。至於今次事故後的跟進工作，她曾與承辦商接觸，惟未能成功對話，希望承辦商不要輕視工作風險；至於死者家屬，據了解，暫時沒有很大經濟壓力，現時最需要處理後事及了解意外原因，包括有否做好保護措施等。

專家指開蓋迎面吸毒氣致暈倒 香港建造業總工會安全顧問李光昇則指，從現場圖片及影片中，無發現安全措施及裝備，若工作涉及密閉空間，相關法例規定，即使只是在沙井口工作，都極有可能受到有關法例規管，質疑涉事方的管理制度有問題。他又指，沙井內可能累積高濃度氣體，或一開渠蓋就噴出，若氣體濃度足夠，井口工人迎面吸入後有機會暈倒並跌入沙井，過往亦發生過類似意外，建議開蓋的程序應更小心，如要先輕微開啟渠蓋通風，之後才可繼續工作。