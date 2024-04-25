2死者親友到富山殮房認屍
【本報訊】本周一深夜沙田源禾遊樂場發生致命工業意外，男工李凱威（34歲）及另一名姓郭（26歲）工人，在進行渠務工程時懷疑吸入硫化氫喪生。昨晨9時許，兩名死者的親友抵達沙田富山殮房辦理認屍手續後，眾人神情肅穆離去。
喪子父悲憤 促徹查真相
據李父表示，兒子受僱的公司於前日發放一筆恩恤金，事故調查暫時未有新進展，不過他對兒子遇難仍感悲憤，感嘆只知兒子做渠務工作，卻不知他要落井，再次坦言「如果知佢要落井，百分之二百唔畀佢做！」李父要求政府徹查真相，跟進當時工人打開渠蓋後，有否使用儀器量度氣體濃度、為何沒有配備呼吸器具、以及為何有工人落井，但沒有配備安全繩及對講機。而姓郭死者的多名親友完成認屍手續後，透露因家人仍然傷痛，故對事件不欲多談。
另在昨日下午2時許，郭的親友一行約30人，抵達事發現場進行路祭。道士掛起死者的上衣作招魂，親友則手持香燭拜祭，有人悲痛不已，一度蹲地痛哭，其他人則上前安慰，眾人逗留約半小時後離去。李凱威的家人因篤信天主教，故此未有進行路祭儀式。
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