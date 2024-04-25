2死者親友到富山殮房認屍

喪子父悲憤 促徹查真相

據李父表示，兒子受僱的公司於前日發放一筆恩恤金，事故調查暫時未有新進展，不過他對兒子遇難仍感悲憤，感嘆只知兒子做渠務工作，卻不知他要落井，再次坦言「如果知佢要落井，百分之二百唔畀佢做！」李父要求政府徹查真相，跟進當時工人打開渠蓋後，有否使用儀器量度氣體濃度、為何沒有配備呼吸器具、以及為何有工人落井，但沒有配備安全繩及對講機。而姓郭死者的多名親友完成認屍手續後，透露因家人仍然傷痛，故對事件不欲多談。