毒井奪命慘劇查責 3涉事公司停註冊

建造業議會促獨立安全審核 交改善方案 沙田源禾路日前發生致命工業意外，兩名工人在沙井吸入硫化氫不治。繼發展局立即停止兩間認可工程承建商競投工程的資格後，建造業議會昨日也表示，涉事註冊公司屬議會「註冊分包商名冊」之內，轄下的註冊專門行業承造商制度專責委員會已按相關的規管機制，暫停3間涉事公司所有工種及專長項目的註冊資格。

建造業議會表示，專責委員會昨日已向涉事公司發出書面通知，這些公司需要進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按審核結果提交改善方案及落實改善措施。如有關審核達致委員會滿意程度，委員會將考慮解除「即時暫停註冊」的指令。

研修例降呈報門檻 及早巡查 勞工界議員周小松昨日在電台節目中表示，無論工人是被安排進入沙井工作、意外跌入沙井或自行進入，今次事故都不應該發生。業界應對在沙井口工作有危險評估及安全管理，例如防滑措施等，事前亦應給予工人足夠教育，例如在沙井口工作，工具以至手機等跌入沙井時，均不應該自行取回等。

周又透露，勞工處早前已開始檢討《建築地盤規例》，指定工程如果有足夠人數和工期都需要向勞工處呈報，而處方正考慮修訂指引，若降低呈報門檻，任何有危險的工程，無論多少人數及工期都要預先向當局呈報，讓勞工處能及早制訂巡查策略，相信有一定阻嚇作用。

8小時課程訓練 學會指不足 香港管綫專業學會前會長黃敬在同一節目指，現時要成為密閉空間的核准工人或合資格人士，需要修讀一個全日8小時的課程，但從學會角度出發，有關時數的訓練並不足夠，令到部分工人以為上堂後便對工作有認識，但其實對很多密閉空間工作的內容都不清晰，令評估結果未達水平，以致有時誤判危險性。

他又指，高壓清理原則上是不用下井工作，加上涉事沙井附近是一個污水處理廠，熟悉的人都應該知道硫化氫的含量會特別高，故最理想做法是有一個氣體探測錶，監測現場氣體。他建議，應提升合資格人士水平，提高培訓及要求。