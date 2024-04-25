THEi鋪路發展成應科大 分階段評審

【本報訊】港府推動本地自資大學成為應用科學大學，繼都會大學率先獲認可為應科大後，聖方濟各大學亦提出申請，職業訓練局亦表示，有意發展旗下THEi高等教育科技學院成為應用科學大學。職訓局執行幹事唐智強表示，現時THEi有大約2,200名全職就讀的本科生，將會分階段提交3項學科範圍評審，其中運動及康樂範疇正由學術及職業資歷評審局進行評審，建築環境、電腦科學及資訊科技的學科範疇評審稍後便會進行，預計會於2026年完成相關審核。

將開辦牙科護理課程 THEi院長劉建德相信，「應用科學大學聯盟」內的院校不應出現惡性競爭，開辦甚麼課程應該做好分工，又形容THEi的課程很「落地」，畢業學生容易找到出路。

唐續指，職訓局將開辦全日制牙科衞生護理專業文憑課程，明年初招生，目標招收60名學生，以紓緩極度短缺的牙科護理人手。相關課程為期18個月，學費大約14萬元，屬自資課程。另外職訓局亦有意開辦寵物護理及保健、電腦及數據工程，以及遊戲為本學習高級文憑3個新課程。

唐智強又表示，已向政府提出有意在北部都會區的「北都大學教育城」，設立職訓局校園，提供創新科技、工程、設計等高級文憑和高科院的課程，目前正等待政府回覆，再探討興建甚麼校園教學設施，期望院校有更多圖書館、宿舍，及食堂等共用設施。