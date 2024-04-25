資優學苑 收生未依指引聽命高層

拒絕個案仍照錄取 原因無列舉 資優教育學苑為中小學的特別資優學生策劃及推行校外資優教育服務，但學苑在校政及學生管理、教員性罪行紀錄監管等都有漏洞，昨日發表的第82號《審計報告》指出，教育局向提供完整課程的公營學校發出採購程序指引，要求學校應在其報價/招標文件中加入具體條款，列明基於國家安全而容許學校取消供應商的資格和終止相關合約，但審計署發現，截至今年1月，學苑未曾制訂或推行維護國家安全的具體措施。此外，學苑亦涉懶理當局對學生檔案評審所發出的指引，部分個案根本不符學苑指引要求。學苑回應報告批評，已於3月更新有關國家安全的指引、行政和採購程序。

審計署審查近5個學年，學苑對36名新聘僱員進行性罪行紀錄查核的紀錄，其中8人的性罪行紀錄查核結果日期，遠早於入職日期，平均早於入職日238天，另有8人則在上任後才取得查核結果，其中3人於49至55天才取得查核結果，查核時間與入職日相隔太長，令查核作用不彰。另外，署方續指在2021/22學年完成的20項課程中，學苑未有向服務供應商查證其是否已符合有關性罪行紀錄查核的規定。

甄選課程題目使用逾6年 恐已外洩 審計報告又發現，學苑並不經常遵從就學生檔案評審所發出的指引，根據指引，低於4分的個案會被拒絕，惟在2022/23學年中，報告揭發當年有573宗個案只獲3分，學苑並沒有拒絕申請，反而重新檢視個案，結果顯示有一半個案應被拒絕，但最終全部個案獲取錄，亦沒有解釋相關理據。另外，當年有500宗個案被挑選了進行質素管理檢查，建議應因學業表現等原因拒絕其中15宗個案，但最終高級管理層又決定錄取，同樣沒有列舉原因。

此外，學苑的網上甄選課程有改善的需要，其中網上甄選課程的課末評估題目已使用超過6年，學苑高層亦曾討論題目或已外洩，以致這項評估工具未必可靠，惟截至今年1月，學苑仍未着手修訂評估題目。審計報告亦指學員申請情況並不踴躍，在2018/19至2022/23學年間，1,103所學校當中有347所於整段期間均沒有提名學生。另外，在近5個學年，平均只有約56%學生完成網上甄選課程，合格率也只有55%。