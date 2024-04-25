鄉郊辦逾千萬建智能公廁 試用一個月即壞門

【本報訊】港府於2017年宣布成立鄉郊保育辦公室（鄉郊辦） ，負責統籌保育鄉郊計劃及管理有關小型改善工程，翌年鄉郊辦獲批10億元展開工作。不過，昨日公布的第82號《審計報告》發現，鄉郊辦負責的小型工程改善項目數目偏低，資助計劃及工程完工日期亦有延遲問題，其中一項原預算為850萬元的智能公廁工程，因採用智能設施而超支近半，但1,330萬元興建的智能廁所，卻在試行一個月就有人因升級後的自動滑門故障而被困，最終要「打爛」廁所緊急開門掣才脫身。審計署建議鄉郊辦跟進有關問題。

鄉郊辦成立超過5年，至今僅有10個小型工程項目，均位於荔枝窩和沙羅洞兩個地方；部門原本核准工程預算為7,340萬元，但迄今實際開支只有670萬，即只用了預算中的9%。其中一項沙羅洞工程，於2024年1月仍未展開，落後目標施工日期7個月。審計署報告又發現一個位於荔枝窩的公廁建造工程，獲批時預算為850萬元，其後因採用包括自動滑門、空氣淨化太陽能板等的智能設施，超支480萬，最終達1,330萬元。然而新公廁於2023年11月試行，12月初就有人因新設的自動滑門故障被困。當時是有市民參加越野跑使用該廁所，但離開時免觸式或手動開門掣均無效，甚至要「打爛」廁所緊急開門掣，皆無法打開廁所門，最終要拍門求救。署方建議，鄉郊辦應借鑑是次經驗，避免再有類似事件發生。

資助款項 三分一延誤發放 而資助計劃方面，報告就指出鄉郊辦於計劃多個階段均有延誤，包括批核、通知、資助發放階段。截至2023年10月，鄉郊辦資助計劃有44個項目獲批，總額達2.22億元，其中1.23億元已發放。署方就發現由2019年10月至2023年10月期間發放的55筆中期款項中，超過三分之一未能於指定期限發放，延遲短則3日，最長要近半年。而批核時間亦有長有短，2019年10月至2023年10月期間所提交的151份項目文件中，接近八成於首次提交後要「等」鄉郊辦通過，最短只要13日，最長竟達523日。署方認為要為通知設合理期限。