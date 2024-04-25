復康巴固定路線增 客量跌3成

【本報訊】復康巴士原意為殘疾人士及其陪同者提供支援，不過昨日公布的《審計報告》發現，相關營運商於5年間採購124架車輛，花費接近1.4億元，即使欠缺資料，運輸署仍照批。另一方面，復康巴士營運成效不佳，兩成復康巴士固定路線每月乘客僅得6人或以下，但服務輪候人數卻有近百，當中有8人更輪候服務超過1年，最長等候22.7個月仍未獲安排提供服務。審計署就此向運輸署提出改善建議，運輸署接納。

資料不全 運署照批近1.4億購車 復康巴士服務車輛採購由運輸署負責安排，審計報告發現，2018至2019年及2022至2023年度，有關方面花了1.353億元採購124架車，按照指引，運輸署應審慎評估營運商採購理據及成本效益，但報告揭出，營運商未有向運輸署提交部分資料，如現有車輛的使用情況，運輸署照樣批准採購。

此外，復康巴士服務的固定路線近年增加，2019年只有106條，去年即2023年增至121條，惟乘客人數卻減少。每條路線的實際全年平均乘客人次由4,139減近三成，跌至2,912名，當中有22條路線每月平均只有6名乘客或以下。按規定，服務使用者如連續兩個月乘車次數少於安排的一半，營運公司會作跟進，但去年9月和10月，有192名用戶乘車次數少於一半，更有17名連續3個月無乘車，卻沒有公司妥善跟進。

另外，復康巴士有提供點對點電話預約服務，但審計報告發現，預約接載服務於2019年至2023年間增近三成，達174,668次，但拒絕用車次數亦倍增，由10,632次增至21,425次。署方又發現，該段時間平日平均有9至42架車處於備用狀態，建議提高調派車輛作點對點服務。