農業園超支近5000萬 遲半年完工

【本報訊】新一份《審計報告》揭發漁農自然護理署推動的農業園第一期發展涉延遲，原定的完工日期延遲了約6個月，且建造及相關費用較原定的合約金額高出4％。第一階段劃分的16個農場中，有部分農場遭受水浸問題而提早終止租賃或仍未租出。另外，監查農場運作方面亦存在問題，有農場的有關營銷欄沒有上報資料及有9個農場未達到目標產量，不足率為65％。

在農業園第一期發展，報告指，截至今年1月，餘下工程的預計完工時間為2024年中，時間較之前向立法會匯報的目標完工時間延遲約6個月；截至今年3月，預算建造費用約1.67億元，但原定合約金額僅為1.2億元。

9農場產量未達標 在租出農地方面，第一期第一階段的農地已於2022年11月交付漁護署，包括3.11公頃農地。但截至去年11月，漁護署已就15個農場簽訂了15份租賃協議，當中有一個農場在去年5月發生水浸問題，至去年12月，該農場提早終止租賃合約，水浸問題仍未解決。截至今年1月，即用地已交付漁護署14個月後，仍有一個農場未租出，癥結仍是水浸。

另外，農業園預期供商業作物生產，但審計署的報告卻發現，有關方面的監管巡查報告並沒有營銷欄目，以供填寫銷售渠道和價錢等資料。截至去年11月，有作物生產的13農場的營銷欄目均無填寫任何資料，亦無備存該等農場的銷售紀錄文件。另外，租賃期在去年12月21日至今年1月完結的10個農場中，有9個（90％）未能達到目標產量，不足率介乎15％至97％不等。