認可營運商無申報改業務 海關未抽查

【本報訊】審計署昨日發布新一份審計報告，發現香港海關於2012年4月推出的「香港認可經濟營運商計劃」，當中有營運商未有根據指引適時申報業務改變，而海關亦未有抽查。該署建議，有關方面應提醒認可經濟營運商適時並完整地匯報，並採取措施確保按照指引進行抽查。商務及經濟發展局局長和海關關長整體上同意審計署建議。

根據海關指引，若認可經濟營運商的業務出現任何有機會影響其認可經濟營運商資格的改變，應適時向海關匯報，惟審計署發現，在7宗匯報營運情況有變的個案當中，4宗個案的認可經濟營運商沒有適時向海關匯報所有改變。

揭名稱地址與資料不同 而相關營運商提供的最新名稱和地址，與海關數據庫備存的資料不同。另外，根據海關指引，為確保認可經濟營運商持續符合認證準則，客戶經理須進行抽查，前往認可經濟營運商的場所視察其日常作業和保安監控情況。但在2022至2023年期間，海關並未有就上述全部10宗個案進行抽查。