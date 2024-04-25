啟用逾2年 涉資19億元新圍污水廠續滲漏

【本報訊】涉資逾19億元的新圍污水廠啟用以來持續出現滲漏和積水問題，影響日常營運，審計署昨日發表的新一份審計報告更指，該污水廠在營運兩年多內，11次未能符合部分關鍵績效指標（KPI），包括排放水水質不達標。審計署又指渠務署未有適時向承辦商發出表現欠佳通知書。渠務署回應並補充，今年2月已向承辦商發出通知書，並額外作出扣分懲處及可能扣減9萬多元的營運費用。

新圍污水處理廠改善工程於2021年3月完成及啟用，截至去年10月，核准工程已動用逾19億元，設施啟用兩年7個月營運費用達1.6億元。不過，審計報告指經改善的污水廠不同地方兩度出現滲漏和積水，首次滲漏是在啟用後第3個月發現，包括建築物滲水，引致綠化屋頂積水和孳生水藻，期間承辦商重複執修，但仍未能解決所有問題，甚至影響日常營運，並可能構成安全風險，持續至2022年2月才獲糾正。

排放水質不達標 11次不符KPI 惟漏水問題「糾正」後約半年，新圍污水處理廠再被發現出現滲漏和積水，位置、性質及滲漏程度與上次的不同。截至今年3月，承辦商已糾正所有滲漏和積水問題。渠務署同月要求調查持續出現滲漏和積水問題的原因。

另外，新圍污水處理廠的營運未能符合部分KPI，在14項涵蓋排放水水質要求、環境監測及合約管理和呈報的KPI之中，自啟用至去年10月，渠務署從支付給承辦商的營運費用中合共扣減接近8萬元，涉及11次未能符合每月呈報、經常輕微違規和數據準確程度的KPI。

污水廠同期另有16宗表現欠佳事件，如操作程序不當或設定系統不正確等，但渠務署都未有按合約發出欠佳通知書。署方其後補充，在今年2月已向承辦商發出通知書，並額外扣分及可能扣減9萬多元的營運費用。