10年7度運作虧損 郵政蝕逾15億元

電子商貿服務亦見紅 開源技窮 香港郵政連年虧損，新一份審計報告指出，香港郵政過去10年有7年錄得運作虧損，虧損由300萬元至3.64億元不等，合計達15.24億元；計及其他收入，過去5年的總全面虧損由7,700萬元至2.4億元不等。過去10年的固定資產回報率平均為負4.3%，有9年沒有達到目標回報率。報告又指，過去5年，香港郵政的本地電子商貿服務均錄得虧損，虧損達收入約3倍；而非本地電子商貿服務的收入，在5年間亦大幅減少30%，更於2022/23年度錄得輕微虧損，建議香港郵政改善盈利能力。

審計報告指出，香港郵政2013/14至2022/23年度的10年期間，其中7年錄得運作虧損，虧損由300萬元至3.64億元不等，合計達15.24億元；計及其他收入，包括存放於外匯基金和銀行存款所得的利息收入，自2018/19年度起一直錄得總全面虧損，虧損由7,700萬元至 2.44億元不等，合計達7.23億元。

22/23年度固定資產回報負13% 同時，在過去10個年度，固定資產實際回報率由負14.1%至6.5%不等，平均為負4.3%，其中有9年沒有達到目標回報率。以2022/23年度為例，香港郵政錄得收入40.89億元，運作虧損3.05億元，固定資產回報率為負13%，與目標1.5%相距甚廣。

審計報告又指，在2018年起5個年度，來自非傳統服務的收入，包括電子商貿服務、集郵服務及附屬服務，佔香港郵政每年收入的48%至56%。不過，報告指出，本地電子商貿服務在過去5個年度均錄得虧損，每年虧損達收入約3倍；同時，在2020年起3個年度，本地電子商貿服務均未能賺取預期收入，實際收入較預期分別少69%、64%及71%。報告又指，本地郵政速遞服務的郵件量，在過去3個年度均有所下降，而上年度的盈利能力，亦低於2022/23年度的盈利能力。

至於海外方面，在2018年起5個年度，非本地電子商貿服務收入，佔香港郵政每年收入超過40%，但報告指出，非本地電子商貿服務過去5個年度的收入和郵件量，分別減少30%和69%；而在2018/19至2021/22年度，每年均錄得不足5%的微薄利潤，更於2022/23年度錄得輕微虧損。報告又指，部分已計劃的新服務沒有如期推出，例如「香港——內地專遞」延遲了8個月推出；另在149個「一帶一路」國家中，香港郵政只在6個國家或地區推出「專線」服務。審計署又發現，截至今年1月底，「特快專遞」服務的125個目的地中，有65個的服務已暫停至少24個月；而「易網遞」服務內的45個目的地中，有11個的服務亦暫停至少25個月。

積存過期郵品 違指引耗成本 此外，根據香港郵政銷毀過期郵票及集郵產品的指引，所有過期的特別或紀念郵票及相關集郵產品，應在發行日期起計2年後銷毀。審計署發現，截至今年1月底，特別或紀念郵票未售出庫存的面值約達1.37億元，其中超過2年前發行的未出售庫存面值達8,660萬元，而最早發行年份為2007年，尚未銷毀。相關做法違反相關指引，亦招致高昂的盤點、保安及保險庫存放成本。審計署亦發現在「郵購網」網站有售的14款精品中，只有5款精品在2022/23年度內錄得銷售紀錄，收入約為5,000元。其餘9款並無錄得銷售紀錄，當中有1款為12年前過時精品，為配合龍年設計的帆布袋，並印上2012年的干支紀年字眼。