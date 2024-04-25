准用醫療券牙醫名單有誤 衞署無更新

【本報訊】香港睇牙難！審計報告昨亦揭露，長者醫療券計劃下的牙醫名單有誤，約10%牙醫不再接收醫療券、27%更已不在相關診所工作。另外，關愛基金下的長者牙科服務資助項目，實際受惠人數較估算低逾50%，且部分合資格長者亦未能受惠。

根據衞生署長者醫療券計劃網站，名單載列41名收取醫療券的牙醫資料，但審計署在1月向20間牙科診所作匿名查詢後，發現有4人已不再接收醫療券，佔整體10%；11人更不在相關診所工作，佔整體達27%。

關愛基金資助睇牙 受惠人數少

另外，關愛基金下的長者牙科服務資助項目，有資助低收入長者免費鑲配活動假牙和相關牙科服務，在2022/23年度接獲逾2.9萬宗申請，開支達2.92億元。但審計署指出，在2018/19至2022/23年度的服務實際受惠人數，均較受委託提供服務機構的估算人數低13%至53%，且部分合資格長者亦未能受惠；截至去年12月底，有1,187宗個案尚未完成發還費用，申請時長更逾1.6年。署方又審查200宗長期未處理個案，發現當中100宗雖然已從牙醫或牙科診所收到申請表格，但73%超過4個月仍未完成處理，最長更達8.2年。