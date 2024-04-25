牙科畢業生需實習 當局指增臨床經驗

【本報訊】香港多年來面對牙醫短缺的問題，政府提出《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，希望可引入合資格非本地培訓牙醫於指明機構執業，以紓緩人手問題。立法會審議相關草案委員會昨召開會議，有議員關注引入實習制度將影響牙科畢業生，但當局指業界反映畢業牙科醫生在臨床經驗上仍有進步空間。

草案旨在本地牙科畢業生和通過香港牙醫管理委員會許可試的牙醫以外，提供新途徑引入合資格非本地培訓牙醫於指明機構執業；引入臨時註冊機制，要求本地牙科畢業生須經過一年實習，以及通過牙管會許可試的非本地培訓牙醫須經過評核期；引入牙科輔助人員的法定註冊制度，並將其更名為牙科護理專業人員，以確立他們的專業地位。

由於政府早於2023年7月公布修訂條例的立法建議及盡早落實實習安排的計劃，政府表示為免影響現正修讀牙醫學士課程最後一年的學生即將於2024年畢業的僱用情況，當局計劃強制實習要求將會適用於2025年及以後畢業的本地牙科畢業生。

遭質疑屬「僭建」註冊要求 醫療衞生界議員林哲玄指全世界大部分牙科學院都沒有實習，牙管會指現時有「迫切需要」展開實習安排，質疑為何突然間有迫切性，又指公營體系牙醫短缺，為何不增加公私營合作，稱過去香港沒有積極向基層市民提供公共牙科服務。另一議員林振昇也擔憂改變畢業註冊要求，是否屬於「僭建」要求。

當局回應指根據港大牙科學院的評估和業界反映，畢業牙科醫生在臨床經驗上仍有進步空間，希望牙科畢業生可以看到不同臨床個案，又指局方曾經思考過今屆畢業生是否需要有考核，但考慮到很多學生已經找到工作，可能對整體發展影響更大，又表示公私營合作需要在私營市場有空間，而且要考慮資源持續性，但未來也不會排除協作的可能性。