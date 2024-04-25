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牙科街症缺人手 排7小時求張籌

審計報告揭露，11間政府牙科診所街症籌額比疫情前大減一半。 審計報告揭露，11間政府牙科診所街症籌額比疫情前大減一半。
審計報告揭露，11間政府牙科診所街症籌額比疫情前大減一半。
配額5年削2萬個 長者基層就醫悲歌
本港公營牙科醫療服務一直供不應求，審計署署長昨日發表的第82號審計報告揭露，11間政府牙科診所街症籌額較疫情前大減一半，以港島堅尼地城社區綜合大樓牙科診所為例，每周只有兩節、籌額分別42個的牙科服務，市民被迫爭崩頭，往往提前一日下午到場輪籌。本報記者昨日下午到大埔診所，下午5時許已有幾人排隊，各人要等候至翌日凌晨零時登記籌號才能離開，有市民坦言欲使用牙科服務太難，亦有人譏「等到牙都甩」。有議員直斥情況令人失望，促請當局考慮資助公務員到私營牙科診所接受服務，騰出公營服務額予有需要市民，長遠則應加強培訓牙醫及相關專業人員。
政府牙科診所本是向公務員及合資格人士提供牙科福利，其中11間診所有街症籌額，向市民提供有限度緊急牙科服務。不過，新一份審計署報告發現，上述11間診所的籌額由2018/19年度的40,322個，至2022/23年度大減近半至20,337個，同期派籌比率則持續高於99%，反映市民需求極大；而截至去年10月，去年度籌額僅11,462個，11,310個已派發，當中11,229個已使用，比率達99.3%。
衞署去年度逾百個牙醫空缺
服務大減，與牙醫人手不足有關，翻查資料，截至今年2月1日，衞生署去年度有101個牙醫空缺，比前一年度大增約32.9%，流失率達12.3%。署方承認，去年度（截至去年10月）牙醫空缺率增至24%，故街症籌額自2020年起大減。
審計署於去年12月及今年2月實地視察5間設牙科街症服務的診所，發現其中4間約下午5時已有少數人排隊，直至翌日凌晨零時起初步登記個人資料，才能使用牙科服務，即最少需要輪候7小時；有3間於晚上10時的排隊人數，已佔籌額36%至57%不等。另外，位於西貢的方逸華牙科診所，於下午提供街症服務，但已登記病人需在上午11時回診所取籌，並在下午1時半折返看診。
凌晨登記 下午5時已有人排隊
本報昨日下午5時許亦到大埔王少清牙科診所視察，門外座椅有號碼標示排隊次序，亦有告示提醒不可利用雜物及報紙代替排隊。該診所逢周四上午開診，其中一名輪候人士李太指，自己是替人排隊，以往曾試過前一天傍晚6時已排滿籌額，昨午4時許她便到場，「要剝牙就要咁㗎啦，攞唔到（籌）下一次又要嚟。」
另外，有13間公立醫院設口腔頜面外科及牙科診所，為住院病人、有特殊口腔護理需要和急症病人提供專科診治，其中7間屬於衞生署轄下，根據署方指引，緊急個案新症預約須於兩周內會診，但無備存相關輪候時間資料；另外6間屬醫管局轄下，醫管局指，所有緊急及半緊急個案已分別在2星期和8星期內獲首次預約，而據審計署審查，截至1月25日，穩定個案預約需時長達63周，即需輪候逾年。
審計署認為，須採取措施加強街症服務，將服務量至少增加至疫前約4萬個籌額的水平，並檢視派籌安排，以便利市民取籌；至於醫院牙科服務，署方認為應備存相關輪候時間資料，以及制訂相關指標。
議員促騰空公僕名額予市民
議員陳凱欣對公營牙科服務短缺情況感到失望，雖然當局改變排隊輪候方式，但不加籌額亦無補於事，即將修例開放引入海外牙醫亦難解燃眉之急。她表示，當局早前將長者醫療券擴至內地牙醫診所，可疏導一部分需求，建議當局考慮資助公務員到私營牙科診所接受治療，騰空更多公營服務額予市民，長遠則應加強培訓本地牙醫及相關專職人員，從根本解決短缺。
當局指公營牙醫空缺率達24%。當局指公營牙醫空缺率達24%。
當局指公營牙醫空缺率達24%。
有街症服務的政府牙科診所籌號一覽有街症服務的政府牙科診所籌號一覽
有街症服務的政府牙科診所籌號一覽
審計署實地考察發現，有市民需排隊至少7小時取籌。審計署實地考察發現，有市民需排隊至少7小時取籌。
審計署實地考察發現，有市民需排隊至少7小時取籌。
大埔王少清牙科診所每周僅有21個診症籌額。大埔王少清牙科診所每周僅有21個診症籌額。
大埔王少清牙科診所每周僅有21個診症籌額。
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