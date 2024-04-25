牙科街症缺人手 排7小時求張籌

配額5年削2萬個 長者基層就醫悲歌 本港公營牙科醫療服務一直供不應求，審計署署長昨日發表的第82號審計報告揭露，11間政府牙科診所街症籌額較疫情前大減一半，以港島堅尼地城社區綜合大樓牙科診所為例，每周只有兩節、籌額分別42個的牙科服務，市民被迫爭崩頭，往往提前一日下午到場輪籌。本報記者昨日下午到大埔診所，下午5時許已有幾人排隊，各人要等候至翌日凌晨零時登記籌號才能離開，有市民坦言欲使用牙科服務太難，亦有人譏「等到牙都甩」。有議員直斥情況令人失望，促請當局考慮資助公務員到私營牙科診所接受服務，騰出公營服務額予有需要市民，長遠則應加強培訓牙醫及相關專業人員。

政府牙科診所本是向公務員及合資格人士提供牙科福利，其中11間診所有街症籌額，向市民提供有限度緊急牙科服務。不過，新一份審計署報告發現，上述11間診所的籌額由2018/19年度的40,322個，至2022/23年度大減近半至20,337個，同期派籌比率則持續高於99%，反映市民需求極大；而截至去年10月，去年度籌額僅11,462個，11,310個已派發，當中11,229個已使用，比率達99.3%。

衞署去年度逾百個牙醫空缺 服務大減，與牙醫人手不足有關，翻查資料，截至今年2月1日，衞生署去年度有101個牙醫空缺，比前一年度大增約32.9%，流失率達12.3%。署方承認，去年度（截至去年10月）牙醫空缺率增至24%，故街症籌額自2020年起大減。

審計署於去年12月及今年2月實地視察5間設牙科街症服務的診所，發現其中4間約下午5時已有少數人排隊，直至翌日凌晨零時起初步登記個人資料，才能使用牙科服務，即最少需要輪候7小時；有3間於晚上10時的排隊人數，已佔籌額36%至57%不等。另外，位於西貢的方逸華牙科診所，於下午提供街症服務，但已登記病人需在上午11時回診所取籌，並在下午1時半折返看診。

凌晨登記 下午5時已有人排隊 本報昨日下午5時許亦到大埔王少清牙科診所視察，門外座椅有號碼標示排隊次序，亦有告示提醒不可利用雜物及報紙代替排隊。該診所逢周四上午開診，其中一名輪候人士李太指，自己是替人排隊，以往曾試過前一天傍晚6時已排滿籌額，昨午4時許她便到場，「要剝牙就要咁㗎啦，攞唔到（籌）下一次又要嚟。」

另外，有13間公立醫院設口腔頜面外科及牙科診所，為住院病人、有特殊口腔護理需要和急症病人提供專科診治，其中7間屬於衞生署轄下，根據署方指引，緊急個案新症預約須於兩周內會診，但無備存相關輪候時間資料；另外6間屬醫管局轄下，醫管局指，所有緊急及半緊急個案已分別在2星期和8星期內獲首次預約，而據審計署審查，截至1月25日，穩定個案預約需時長達63周，即需輪候逾年。

審計署認為，須採取措施加強街症服務，將服務量至少增加至疫前約4萬個籌額的水平，並檢視派籌安排，以便利市民取籌；至於醫院牙科服務，署方認為應備存相關輪候時間資料，以及制訂相關指標。

議員促騰空公僕名額予市民 議員陳凱欣對公營牙科服務短缺情況感到失望，雖然當局改變排隊輪候方式，但不加籌額亦無補於事，即將修例開放引入海外牙醫亦難解燃眉之急。她表示，當局早前將長者醫療券擴至內地牙醫診所，可疏導一部分需求，建議當局考慮資助公務員到私營牙科診所接受治療，騰空更多公營服務額予市民，長遠則應加強培訓本地牙醫及相關專職人員，從根本解決短缺。

當局指公營牙醫空缺率達24%。 有街症服務的政府牙科診所籌號一覽 審計署實地考察發現，有市民需排隊至少7小時取籌。 大埔王少清牙科診所每周僅有21個診症籌額。